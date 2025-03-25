BE:FIRST¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¼ýÏ¿¡ÖGuilty¡×D.U.N.K Showcase¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
BE:FIRST / Guilty -from D.U.N.K Showcase in K-Arena Yokohama.-¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
2025Ç¯4·î¤è¤ê15ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëBE:FIRST¤¬¡¢ËÜÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖGuilty¡×D.U.N.K Showcase¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST / Guilty -from D.U.N.K Showcase in K-Arena Yokohama.-
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢2025Ç¯1·î12Æü¡¦13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡£¡ÖGuilty¡×¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö2:BE¡×¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ìë¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¥é¥Ö¤ò¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊR&B¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤ÆÍÅ±ð¤«¤Ä¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡¢Èà¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö2:BE¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë°ì¶Ê¡£5·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤Ë¤Ï¡ÖGuilty¡×´Þ¤àBE:FIRST¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤Ï2000Ç¯ÂåHIP HOP¤ò¸½Âå¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¤ÐÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ÈÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÀë¸À¤¹¤ë¼«Ê¬Ã£¤Îº£¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊHIP HOP¥Á¥å¡¼¥ó¡£
º£ºî¤Ï¡¢LA¤Ç¤Î¥³¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤Ç¡¢Tommy Richman¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖMillion Dollar Baby¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë21ºÐ¤ÎBillboard¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Kavi¤È¡¢Lady Gaga¡ÖJust Dance¡×¤Ø¤ÎµÒ±é»²²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Ä¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Colby O'Donis¤â·Þ¤¨¤¿°ÕÍßºî¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î¿·¶Ê¤ÈBE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í´ë²è¡ÖOne of the BE:ST¡×¤ÎJUNON¡¢LEO¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëRYUHEI¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖLoop ¡ÁOne of the BE:ST-03 RYUHEI¡Á¡×¤Î¹ç·×3¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
MVÈ×¤Ë¤ÏÉ½Âê¶Ê¡ÖGRIT¡×¤ÎMusic Video¤È»£±ÆÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈMV¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿BMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤ä¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î·ÁÂÖ¤âBMSG MUSIC SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥°¥Ã¥º¤âBMSG SHOP¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£