¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÆ£¸¶¶³Âç¤¬µï»Ä¤ê¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¡¡ºòµ¨¹¥À®ÀÓ¤â´íµ¡´¶¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¤Ï£²£µÆü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÌó£³£°Ê¬´Ö¤Îµï»Ä¤ê¤Ç¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤«¤éº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌó£³£°Ê¬´Ö¡¢ÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢¡Öº¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Îº¸Â¦¤Î¼´¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«ËëÁ°¤Ë±¦É¨É¨³¸¹ü¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£·£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢£±·³Éüµ¢¤Ï£¶·î¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤À¤±¤Ëº£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡££²£²Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡ÖÄ´»Ò¤ÏÉáÄÌ¡£³°Ìî¼ê¤Ï¡Ê²¬¡ËÂç³¤¤µ¤ó¡¢¹âÉô¤µ¤ó¡¢À¾Àî¤È£³¿Í¤¤¤ë¡£ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿·ª¸¶ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëµ÷Î¥¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤·¤Ê¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÈôÌö¤Ø¤Î²ÝÂê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£¸Æü¤Î³«ËëÀï¤ÇÅ¨ÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤ÇºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÄ©¤à¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌë´ÖÎý½¬¤Ç¡¢³ÆÁª¼ê¤ÏÅêÆâÏ¢·¸¤ä¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¡¢·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£