»ùÆ¸µÔÂÔÂÐ±þ¡È²áµîºÇÂ¿¡É¤Ë»°¸¶Âç¿Ã¡Ö»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¿Ê¤á¤ë¡×
»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢Á´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬µÔÂÔ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÂÐ±þ¤·¤¿·ï¿ô¤¬Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê1Ëü·ï°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢22Ëü5509·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ï¿ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°¸¶Âç¿Ã¤Ï¡¢¡È³Ë²ÈÂ²²½¤ä¡¢ÃÏ°è´Ø·¸¤Î´õÇö²½¤¬Áý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¢§»ùÆ¸Ê¡»ã»Ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä¡¢¢§ÁêÃÌ½ê¤Î¿¦°÷¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¯¤Ê¤É¤Î¡Ö¿´ÍýÅªµÔÂÔ¡×¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Õ¤ì¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÄí¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¤³¤É¤â²ÈÄí¥»¥ó¥¿¡¼¤ä»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£