¡ã¤Á¤ç¤¤»Ä¤·¡äÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤«¤º¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤·¤ÆÀö¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¤Ã¶Æá¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡ªÆ±¤¸¿Í¤¤¤ë¡©
¶¦Æ¯¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î²È»öÌäÂê¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¤â¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÀö¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ïµ¢Âð¸å¤ËÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¿©´ï¤òÀö¤¦¡©¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡©¡¡28cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆù¤òÆóÀÚ¤ì¤È¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾¯ÎÌ¤ò»Ä¤·¤Æ¥³¥ó¥í¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤ÆÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£Á¹½Á¤â°û¤ß¤¿¤¤Ê¬¤À¤±Æé¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤ÈÆé¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æé¤ËÈ¾¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¤ÎÌ£Á¹½Á¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆùÆóÀÚ¤ì¤È¤«¡£¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤¦ÎÌ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù
Àö¤¤Êª¤ÏÃ¶ÆáÃ´Åö¡ª¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¹¤éÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤â
¡ØÀö¤¦¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤º¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡ØËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤âÁ´ÉôÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡Ù
¡Ø¤ª»®Àö¤¤¤ÏÃ¶ÆáÃ´Åö¤Ç¤¹¡£Éã¤ò¸«¤ÆÃæ³ØÀ¸Â©»Ò¤â¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤¿Êª¤ä¤ªÊÛÅöÈ¢¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤Ã¤¿¤ª¤«¤º¤ÏÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¤Æ¡¢Æé¤È¤«¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù
Àö¤¤Êª¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª»®Àö¤¤¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤È¾å¼ê¤ËÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀö¤¤Êª»ö¾ð¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¥Þ¥Þ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤À¤í¤¦¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©´ï¤ä»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤òÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤¤Êª¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¶¦Æ¯¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ä³Æ²ÈÄí¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ã¶Æá¤À¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¹¤éÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖµÁÊì¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë·Ï¤À¤«¤é¡¢²È»öÁ´ÈÌ²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î°é¤Ã¤¿´Ä¶¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤«¤º¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÇþÃã¥Ý¥Ã¥È¤ËÇþÃã1¥»¥ó¥Á¤ò»Ä¤¹¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¿Ä¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤ª¤«¤º¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»Ä¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¤â¤»¤º¤Ë¥³¥ó¥í¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡ÖÀö¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇþÃã¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È¿·¤¿¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¾¯¤·¤À¤±»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¿©´ï¤â¥³¥ó¥í¤Ë¤¢¤ë¶õ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤âÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡ª¡¡Á´Á³±ø¤ì¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡ª¡¡¡ÖÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Ù
¡Ø¿©´ï¤Ï»ä¤ä»Ò¤É¤â¤Î»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¥·¥ó¥¯¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÀö¤ï¤Ê¤¤¡£Àö¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¥³¥ó¥í¤Ë¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬¥·¥ó¥¯¤Ë¤¢¤ë¤È¼ÙËâ¤À¤«¤é¡Ù
¡ØÀö¤ï¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤Ë1¡Á2²óÀö¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿å¤ò¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼½Ð¤¹¤«¤é¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èÊ¢Î©¤Ä¡Ù
°ìÊý¤Ç¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Êý¤À¤È±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤¬Àö¤¤Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÀö¤ï¤º¤Ë¥·¥ó¥¯¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥í¤ËÊüÃÖ¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡×¡Ö¿å¤òÌµÂÌ»È¤¤¤¹¤ë¤«¤é¿åÆ»Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔËþ¤¬¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â
¡Ø»ä¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¤Êª¤ÏÁ´Éô¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈ¤1ËÜÀö¤ï¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯´Ö¡£ÃÙ¤¤¤ó¤À¤è¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Ïºî¤ë¤Î¤¬¤Û¤Ü»ä¤Ç¡¢Àö¤¤Êª¤ÏÃ¶Æá¡£Æé¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤·¤Þ¤¦¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤¬åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£Ã¶Æá¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤Ï»ä¤¬Àö¤¦¡£¼«Á³¤È¤Ç¤¤¿Î®¤ì¡Ù
¡Ø»ä¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÃ¶Æá¤â»Ò¤É¤â¤â»È¤Ã¤¿¿©´ï¤Ï³Æ¼«Àö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ïµ¤¤¬¸þ¤±¤Ð¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¥¥Ã¥Á¥ó²ó¤ê¤ÎÊª¤â¤Ä¤¤¤Ç¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È¤¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡ØÆ±À³»þ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤±¤ÉÄ¾¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢²æËýÈæ¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Àö¤ï¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£²¿ÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤âÊüÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ê´é¤Ç¡Ö¤³¤ìÃ¯¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÅÛÎì°·¤¤¤·¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤è¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Àö¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ë¶î¤é¤ì¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Àö¤¤Êª¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÈÀö¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤È¤ÇÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²È»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀö¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Àö¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤äÆþ±¡¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¿´¤ò²þ¤á¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤Þ¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÊüÃÖ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÍâÄ«¤Þ¤ÇÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤°¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Àö¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Àö¤¦¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¹Å¼êÃÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ÐÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò¤â¤Ã¤¿¤ê¡¢Àö¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡