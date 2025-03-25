¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤ÌäÂê¡Ä¡ÉÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¡© ¤ª¤¹¤¹¤á3Áª
¡¡Éþ¤ä·¤¤è¤ê¤â¼Â¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤ÄÌ¶Ð¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËèÆü¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡É¡¢¡ÈPC¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂç¤¤µ¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤º¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦Ãµ¤¹¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡£¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¾Ò²ð¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¡×¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥¸¤ä¥¢¥á¥ê¡¢¥¤¥Á¥´ÊÁ¤â
¢£ÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Öµ¡Ç½À¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢À°Íý¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÊ¬¤±¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤ÊÊª¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ª¤è¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¼«ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹»þ´Ö»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¡Ú¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤Ö´ð½à¡Û
¡¦¥µ¥¤¥º¤ÈÍÆÎÌ
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢½ñÎà¥Õ¥©¥ë¥À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¶ñ¤¬¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤®¤º¡¢¤«¤ÄÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬½ÅÍ×¡£
¡¦ÁÇºà¤ÈÂÑµ×À
¹âÉÊ¼Á¤Î¥ì¥¶¡¼¡ÊËÜ³×¤Þ¤¿¤Ï¹çÈé¡Ë¤ä¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£¿å¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤ÁÇºà¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡õ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¡ý¡£
¡¦µ¡Ç½À
Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¥¡¼¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥Ú¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÀ°Íý¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÊØÍø¡£·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤¿»þ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¡¢Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²÷Å¬¤µ¡¦±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ãæ¤Ï2¤Ä¤Ë´Ö»ÅÀÚ¤ê¤µ¤ì¡¢ºâÉÛ¡¢¼êÄ¢¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£A£´¥µ¥¤¥º¤âÆþ¤ë½¼¼Â¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á¼ê¤ÎÉý¤äÉÕ¤±º¬¤ÎË¥¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑµ×À¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£ÌÌÀÜ¤ä¾¦ÃÌ¡¢²ñµÄ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¿Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¡É3ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡¢¥°¥Ã¥·¥ª ¥¤¥¿¥ê¡¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°
¡¡¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ê3ÁØ¼°¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£Âç¤¤¯³«¤¯¥á¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤â³Ú¡¹Æþ¤ë¡£ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÏËÜ³×¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤ÊPU¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·ÚÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥«¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î4¿§Å¸³«¡£¾åÉÊ¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ò¾®Ê¬¤±À°Íý¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÂç¤¤¯³«¤¯¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¡¢·Ú¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤¹¤ë¡¢¥¢¥ó¥É¥·¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¡Îß·×ÈÎÇä30,000ËÜÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£·ÚÎÌ²Ã¹©¤·¤¿PUÁÇºà¤ÎÆó½ÅÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤Û¤«¡¢·ÚÎÌ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡¢Î¢ÃÏ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¿Ä·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ê½Å¤µ480g¤ò¼Â¸½¡£A4¥µ¥¤¥º¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼³«ÊÄ¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡£ÄìÉÆÉÕ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥Í¥¤¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Þ¤ÇÁ´10¿§¡£¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¤«¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ý¤Á¼ê¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿»þ¤ÎÉéÃ´¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ä¡¢½Å¤µ¡¢½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½À¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼Â¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¡£½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¥Õ¥§¥¤¥é¡¼¡×¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥¸¤ä¥¢¥á¥ê¡¢¥¤¥Á¥´ÊÁ¤â
¢£ÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Öµ¡Ç½À¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢À°Íý¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÊ¬¤±¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤ÊÊª¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ª¤è¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¼«ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹»þ´Ö»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©
¡¦¥µ¥¤¥º¤ÈÍÆÎÌ
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢½ñÎà¥Õ¥©¥ë¥À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¶ñ¤¬¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤®¤º¡¢¤«¤ÄÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬½ÅÍ×¡£
¡¦ÁÇºà¤ÈÂÑµ×À
¹âÉÊ¼Á¤Î¥ì¥¶¡¼¡ÊËÜ³×¤Þ¤¿¤Ï¹çÈé¡Ë¤ä¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£¿å¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤ÁÇºà¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡õ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¡ý¡£
¡¦µ¡Ç½À
Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¥¡¼¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥Ú¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÀ°Íý¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÊØÍø¡£·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤¿»þ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¡¢Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²÷Å¬¤µ¡¦±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ãæ¤Ï2¤Ä¤Ë´Ö»ÅÀÚ¤ê¤µ¤ì¡¢ºâÉÛ¡¢¼êÄ¢¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£A£´¥µ¥¤¥º¤âÆþ¤ë½¼¼Â¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á¼ê¤ÎÉý¤äÉÕ¤±º¬¤ÎË¥¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑµ×À¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£ÌÌÀÜ¤ä¾¦ÃÌ¡¢²ñµÄ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¿Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¡É3ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡¢¥°¥Ã¥·¥ª ¥¤¥¿¥ê¡¼¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°
¡¡¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ê3ÁØ¼°¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£Âç¤¤¯³«¤¯¥á¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤â³Ú¡¹Æþ¤ë¡£ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£µ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÏËÜ³×¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤ÊPU¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·ÚÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥«¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î4¿§Å¸³«¡£¾åÉÊ¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ò¾®Ê¬¤±À°Íý¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÂç¤¤¯³«¤¯¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¡¢·Ú¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤¹¤ë¡¢¥¢¥ó¥É¥·¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¡Îß·×ÈÎÇä30,000ËÜÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£·ÚÎÌ²Ã¹©¤·¤¿PUÁÇºà¤ÎÆó½ÅÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¤Û¤«¡¢·ÚÎÌ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡¢Î¢ÃÏ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¿Ä·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ê½Å¤µ480g¤ò¼Â¸½¡£A4¥µ¥¤¥º¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼³«ÊÄ¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡£ÄìÉÆÉÕ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Î©¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥Í¥¤¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Þ¤ÇÁ´10¿§¡£¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¤«¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ý¤Á¼ê¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿»þ¤ÎÉéÃ´¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ä¡¢½Å¤µ¡¢½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½À¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼Â¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÄÌ¶Ð¥Ð¥Ã¥°¡£½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£