¥ì¥¥·¡ÖÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡ÈÎò»Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¶Êºî¤ê¡É¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ë¡Ö¤â¤¦¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¿Íµ¤¤Î¥½¥í¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ì¥¥·¤ÎÃÓÅÄµ®»Ë¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥ì¥¥·¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYO.JIN.BO.¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ìó27Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥ì¥¥·¡É
¤ì¤Ê¤Á¡§ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¥ì¥¥·¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§¤è¤¯¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹Îò»Ë¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ»Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡§¤½¤ì¤Ç¡¢Îò»Ë¤È²»³Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÍ·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§¥Ð¥ó¥É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤ÏËºÇ¯²ñ¤ÎÍ¾¶½¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥½¥í¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È¤¸¤ã¤¢¡Ê¥ì¥¥·¤Ç¡Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ÏµÇ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à1Ëç¤òºî¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤¬¤â¤¦²¿Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§»Ï¤á¤¿¤Î¤¬1997¡¢8Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤â¤¦Ìó27Ç¯¤âÎò»Ë¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤â¤¦²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§¤½¤¦¡ª ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡Ø¥ì¥¥·¥Á¡Ù¡Ë¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¼£»þÂå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¸½Âå¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢º£¤ÎÀ¯¼£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃÓÅÄ¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê»þÂå¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¢¡¿·¶Ê¡ÖYO.JIN.BO.¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¤ì¤Ê¤Á¡§3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYO.JIN.BO.¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÍÑ¿´ËÀ¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§ÍÑ¿´ËÀ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÎò»Ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ËÍÑ¿´ËÀ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿¦¶È¥Á¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡È°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÊÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤Æ¡Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ê¤½¤Î¾õ¶·¤¬¡ËÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Þ¤ºÍÑ¿´ËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡Ê¿´¤¬¡Ë²¹¤«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§º£¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£
ÃÓÅÄ¡§¼«Ê¬¤â¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤ÇÃ¯¤«¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢ÃÓÅÄµ®»Ë¤µ¤ó
¢¡Ìó27Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥ì¥¥·¡É
¤ì¤Ê¤Á¡§ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¥ì¥¥·¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§¤è¤¯¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹Îò»Ë¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ»Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡§¤½¤ì¤Ç¡¢Îò»Ë¤È²»³Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÍ·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§¥Ð¥ó¥É¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤ÏËºÇ¯²ñ¤ÎÍ¾¶½¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥½¥í¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È¤¸¤ã¤¢¡Ê¥ì¥¥·¤Ç¡Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ÏµÇ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à1Ëç¤òºî¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤¬¤â¤¦²¿Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§»Ï¤á¤¿¤Î¤¬1997¡¢8Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤â¤¦Ìó27Ç¯¤âÎò»Ë¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤â¤¦²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§¤½¤¦¡ª ¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¡Ø¥ì¥¥·¥Á¡Ù¡Ë¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¼£»þÂå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¸½Âå¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢º£¤ÎÀ¯¼£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃÓÅÄ¡§¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê»þÂå¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¢¡¿·¶Ê¡ÖYO.JIN.BO.¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¤ì¤Ê¤Á¡§3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYO.JIN.BO.¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÍÑ¿´ËÀ¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÓÅÄ¡§ÍÑ¿´ËÀ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÎò»Ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ËÍÑ¿´ËÀ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿¦¶È¥Á¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡È°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÊÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤Æ¡Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ê¤½¤Î¾õ¶·¤¬¡ËÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Þ¤ºÍÑ¿´ËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡Ê¿´¤¬¡Ë²¹¤«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§º£¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£
ÃÓÅÄ¡§¼«Ê¬¤â¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤ÇÃ¯¤«¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/