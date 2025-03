BE:FIRST¡ÖGuilty¡×¤Î¡ØD.U.N.K Showcase¡Ù¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¡ª¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¤Ë¼ýÏ¿

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BE:FIRST「Guilty」は、オーセンティックなR&Bダンストラックに乗せて妖艶かつドラマチックに歌い上げる楽曲

BE:FIRSTが、ニューシングル「GRIT」(5月28日リリース)に収録される「Guilty」の『D.U.N.K Showcase』ライブ映像を公開した。

今回公開された映像は、1月12・13日に開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』でのライブ映像。「Guilty」は2ndアルバム『2:BE』収録楽曲で、夜の東京でのワンナイトラブをオーセンティックなR&Bダンストラックに乗せて妖艶かつドラマチックに歌い上げる、彼らのキャリアとしてもアルバム『2:BE』の中でも転換点になる一曲。

5月28日にリリースとなるニューシングル「GRIT」には、「Guilty」を含むBE:FIRSTのライブの模様が収録される。

ニューシングル「GRIT」は、2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けてあらたな一歩を宣言する自分たちの今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューン。

今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、Tommy Richmanのヒット曲「Million Dollar Baby」のプロデュースで話題となっているカリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする21歳のBillboardチャート入りプロデューサーKaviと、Lady Gaga「Just Dance」への客演参加をはじめ、数々のヒット曲を持つ、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー/シンガー/ソングライターColby O’Donisも迎えた意欲作だ。

その他、タイトル未定の新曲と、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」のJUNON、LEOに続く第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop ~One of the BE:ST-03 RYUHEI~」の合計3曲を収録予定。

MV盤には表題曲「GRIT」のMVと、撮影裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。ライブ映像とMVを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤や、バンドルグッズ付きの形態もBMSG MUSIC SHOPにて販売される。

また、リリース記念グッズもBMSG SHOPにて発売が決定している。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

DVD&Blu-ray『BE:FIRST TV Season2』

2025.05.28 ON SALE

SINGLE「GRIT」

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/