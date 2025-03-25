Ãæ¹ñ¤ÇÎÄ¶¤µ¤ó¤ÈÎÄ¶¤µ¤ó¤¬·ëº§¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÍÀî´Ñ»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ»³Åì¾Ê±ìÂæ»Ô¤Î³¹Æ¬¤Ç23Æü¡¢ÎÄ¶¡Ê¥ê¥¦¡¦¥Á¥ã¥ª¡Ë¤µ¤ó¤ÈÎÄ¶¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ò½Ë¤¦µðÂç¤Ê¾þ¤êÉÕ¤±¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·Ïº¡¡ÎÄ¶¡¡¿·ÉØ¡¡ÎÄ¶¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾þ¤êÉÕ¤±¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö2¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤Ê±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤¬Æ±À«Æ±Ì¾¤ÏÁ°¤Ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÄ¶Ä¶¤«¤Ê¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ê¤éÎÄ¶¿Í¡¢½÷¤Î»Ò¤Ê¤éÎÄ¶½÷¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤«¤·¤é¡×¡ÖÎÆóÄ¶¡¢Î½ÅÄ¶¡¢Î¾öÄ¶¡¢ÎÁÐÄ¶¡¢Î¶úÄ¶¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë