ºù¤Î¸«º¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©Êª²Á¹â¤¬¡È¤ª²Ö¸«Ç®¡ÉÄ¾·â¤â¡Ä¡Ö¤Ò¤È¤ê²Ö¸«¡×¤¬ÇÜÁý¡ªºÇ¿·¤ª²Ö¸«»ö¾ð¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Åìµþ¤ËÂ³¤¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ç¤âºù¤Î³«²Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤ë¡È¤ª²Ö¸«Ç®¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤¬¤ªºâÉÛ¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¾¯¤·¤º¤Äºé¤»Ï¤á¤ë¾åÌî²¸»ò¸ø±à¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î
¡È¤Ò¤È¤ê²Ö¸«¡É¤¬ÇÜÁý Ê¿¶ÑÍ½»»7407±ß
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤ª²Ö¸«¤ÎÊ¿¶ÑÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Êª²Á¹â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç535±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ7407±ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ª²Ö¸« Ê¿¶ÑÍ½»»¤Ï?¡Û
2019Ç¯ 5404±ß
2020Ç¯ 2737±ß
2021Ç¯ 3775±ß
2022Ç¯ 3751±ß
2023Ç¯ 6935±ß
2024Ç¯ 6872±ß
2025Ç¯ 7407±ß¡Ê+535±ß¡Ë
¢¨¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸Ä´¤Ù
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¤ª²Ö¸«¤ÏÃ¯¤È¹Ô¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸Ä´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢1°Ì¤Ï²ÈÂ²¤Ç67.2%¡¢2°Ì¤ÏÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Ç33.2%¡¢3°Ì¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç9.5%¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡È¤Ò¤È¤ê²Ö¸«¡É¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç2.2ÇÜ¡ÊÁ°Ç¯¤Ï4.4%¡Ë¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¼ê·Ú¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤À¤È¡È1500±ß¤Ç¤âÍø±×½Ð¤º¡É ²°Âæ¤Î²Á³Ê¤Ë°ÛÊÑ
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ö¶È¼ÔÂ¦¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
²°Âæ¤Î¥¤¥«¾Æ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë²°Âæ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï500±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯¤Ï1000±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï1200±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥«¤ÎÉÔµù¤ä²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤À¤È1500±ß¤Ç¤âÍø±×¤¬½Ð¤º¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ1000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²°Âæ¥°¥ë¥áÆÃÍ¤ÎÃÍ¾å¤²¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤½¤Ð¤òÅÔÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë²°Âæ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê100±ß¥¢¥Ã¥×¤Î600±ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÃÍ¾å¤²¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÅ¹°÷¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÈÄà¤êÁ¬ÌäÂê¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ï100±ßÃ±°Ì¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«500±ß¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢100±ß¾å¤²¤Æ600±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¿¤é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤ª²Ö¸«¤â¡¢¤ªº×¤ê¤â¡¢¤¤¤¤¹á¤ê¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½ ¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó:
Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤ò°®¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢²¿¤«¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¶â³Û¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÇã¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍè½µ¤Î±«¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡× ºù¤Î¸«º¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç?
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¹À¥½Ù¤µ¤ó:
24Æü¤ËÅìµþ¤Çºù¤¬³«²Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Úºù¤Î³«²Ö¡¦Ëþ³«Í½ÁÛ¡Û
¡¦Åìµþ:3·î24Æü³«²Ö¡¢3·î28ÆüËþ³«
¡¦Ê¡²¬:3·î25Æü³«²Ö¡¢3·î28ÆüËþ³«
¡¦Ì¾¸Å²°:3·î26Æü³«²Ö¡¢3·î30ÆüËþ³«
¡¦Âçºå:3·î26Æü³«²Ö¡¢3·î30ÆüËþ³«
¡¦ÀçÂæ:3·î29Æü³«²Ö¡¢4·î4ÆüËþ³«
¡¦¿·³ã:4·î3Æü³«²Ö¡¢4·î8ÆüËþ³«
¡¦»¥ËÚ:4·î23Æü³«²Ö¡¢4·î27ÆüËþ³«
¢¨Äó¶¡:¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥× 3·î24ÆüÈ¯É½
Åìµþ¤Ï28Æü¤ËËþ³«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤è¤ê¤âËþ³«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºé¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼¯»ùÅç¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦ºù¤¬ºé¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¹À¥½Ù¤µ¤ó:
¤«¤¨¤Ã¤ÆÅß¤¬ÃÈ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¡¢³«²Ö¤«¤éËþ³«¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤Çºù¤Îºé¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÅß¤¬´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢åºÎï¤Êºù¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤Í½Êó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ï28Æü¤È29Æü¤¬±«¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ºù¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢É÷¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºé¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï»¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤Ï4Æü¤¯¤é¤¤±«¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬2Æü¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4·î2Æü¤â¾¯¤·É÷¤¬¶¯¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤éÍè½µËö¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢±«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿30Æü¤¢¤¿¤ê¤¬ºÇ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½ ¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó:
¤Á¤ç¤¦¤Éºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¡¢É÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤òËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Êºù¤Ï¡Ë5Æü¤ä6Æü¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¹À¥½Ù¤µ¤ó:
Íè½µ¤Î±«¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢Íè½µËö¤â¸«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Íè½µËö¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Æ·ÚÁõ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª²Ö¸«²ñ¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìë¤Ï°Õ³°¤ÈÈ©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï10¡î¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ¹À¥½Ù¤µ¤ó:
º£¤Î½ë¤µ¤ÇÂÎ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
================
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¹À¥½Ù¤µ¤ó
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ËÉºÒ»Î¡¦·ò¹¯µ¤¾Ý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
1989Ç¯°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÂæÉ÷¤ò¸¦µæ
¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½
¸ÞÎØ4Âç²ñ½Ð¾ì 4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
JOCÍý»ö µÜºê¸©½Ð¿È 3»ù¤ÎÉã