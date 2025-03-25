¥µ¥¦¥¸Àï¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È¤¤¤ë¡×¡¡Ä¹Í§¡¢»°ãø¤ÈÊÂ¤ó¤À²¤½£ÆüËÜ¿Í¡Ö¸«¤Ë¤¤Æ¤ë¡ª¡×
Ã«¸ý¾´¸ç¤¬¥µ¥¦¥¸Àï¤ò¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï3·î25Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè8Àï¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÎMF»°ãø·°¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤Î»Ñ¤¬¤¢¤êÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¸ý¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢Áê¼êÁª¼ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¦¤Ê¤«¤ÇÂ¤òÉé½ý¡£11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬»²²Ã¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ13Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¡Ö¥«¥á¥é¤á¤Ã¤Á¤ã±Ç¤ë¤Ê¡×¡Ö¸«¤Ë¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È¤¤¤ë¡ª¡×¡ÖÍè¤Æ¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë