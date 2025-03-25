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Goal of the Day winner: Johan Bakayoko#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/bcGJJOqI74— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2025