ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬±Ô¤¤¿¶¤ê¤Ç¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤ËÄËÎõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¡¡2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý
¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë2ÈÖ¡¦±¦Íã¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½øÈ×¤ÏÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3·î18Æü¡¢19Æü¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°¤Ï½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î2Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â2»î¹ç·×8ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¤ÈÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤»¤é¤ì¤º¡£
¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÌá¤ë¤È¡¢23Æü¤Î¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢ºÆ¤ÓÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ïºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.283¤Ç¥ê¡¼¥°9°Ì¡¢OPS.848¤Ç¥ê¡¼¥°¤Î³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£