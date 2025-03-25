·×ÎÌ¼ºÇÔ¤Î¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î³¤¿Í¤òÈóÆñ¡¡¡ÖÈà¤ÏÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÈÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿300¥°¥é¥à¤À¡£300¥°¥é¥à¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç
½éÂåK-1¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Þ¥é¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤¬¡¢¡ÖBeyond Kickboxing¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç23Æü¤Ë¡ÖONE172¡×¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿³¤¿ÍÀï¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
³¤¿Í¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀïÀÓ¤Ï67Àï59¾¡8ÇÔ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤È¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢·×ÎÌ¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò350¥°¥é¥àÄ¶²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿åÊ¬Êäµë¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼Õ¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤À¤¬³¤¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»î¹çÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·ÈãÈ½¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âºÆ¤Ó³¤¿Í¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹¤¤´Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿300¥°¥é¥à¤À¡£300¥°¥é¥à¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È·×ÎÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¤ÉÊÖ¤·¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Ï3·î17Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¡¢³¤¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÈà¤ÏÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÈÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¡£¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°ø±ï¤¬¤Ä¤¤¤¿2¿Í¤ÎºÆÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï³¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£»ä¤ÏÈà¤ËºÆ¤Ó¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë³¤¿Í¤Ï¡¢¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¿±þ¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¥¬¥Ã¥«¥ê¤ä¡×¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éÉÝ¤¯¤ÆÆ®¤¦¸¢Íø¤¹¤éÆÀ¤è¤¦¤È¤â¤»¡¼¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ï¤ªÁ°¤ä¡£µ¶Êª¤¬ËÜÊª¸ì¤ë¤Ê¡£¤³¤¤¤Ä¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ö¤Ï°ìÀ¸¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ì¤ë³ÊÆ®µ»³¦¤ËÌ´¤â´õË¾¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È±þ½·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÆ¨¤²¤ë»ö¤·¤«¤»¡¼¤Ø¤ó¤³¤¤¤Ä¤È¤Ï¤â¤¦Æ®¤¦»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¸å¡¢¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£