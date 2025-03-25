¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¡¡ÉÍ¾¾»Ô¤Î¾®³ØÀ¸£´¿Í»à½ý»ö¸Î¡¡¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ìー¥º¯¤Ê¤·¡¡78ºÐ¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
3·î24ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢4¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¡£¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ìー¥¤ÎÀ×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ö¸Î¤«¤é°ìÌë¡¢¸½¾ì¤ËÁý¤¨¤ë²ÖÂ«
¡ãÉÍ¾¾Áí¶É »ûºä¸µµ®µ¼Ô¡ä»ö¸Î¤«¤é´Ý°ìÆü¤¿¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£»ä¤¬3·î25ÆüÄ«¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï1¤Ä¤À¤Ã¤¿²ÖÂ«¤¬¤¤¤Þ¤Ï20°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢Ï©Â¦ÂÓ±è¤¤¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï20¥áー¥È¥ë¤Û¤É¼Ö¤¬»¤¤Ã¤¿À×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»Ï©¤ò¸«¤ë¤È¥Ö¥ìー¥¤ÎÀ×¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²¼¤êºä¤Ç¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Î¤Þ¤Þ¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÉÍ¾¾Áí¶É ÌîÅÄÛÙÎ¤µ¼Ô¡ä¡ÖÉÍ¾¾»Ô¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢º£¥ì¥Ã¥«ー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²¼¤Ë¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢»ö¸Î¤Î¾×·â¤Î¶¯¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
3·î24Æü¸á¸å4»þÈ¾º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è´Ü»³»ûÄ®¤Çºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾®³ØÀ¸4¿Í¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÎÎó¤Ë¸å¤í¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç½Ä°ìÎó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î½÷»ù(8)¤¬»àË´¤·¡¢½÷»ù¤Î»Ð(10)¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò2¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷»ù¤È»Ð¤ÏÍ§¿Í2¿Í¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖËå¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾å¤Î»Ò¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆ°Êª±à¤äÉÍÌ¾¸Ð¤Î¶á¤¯¤Ç´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ°è¡£S»ú¥«ー¥Ö¤¬Â³¤¯²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£
¡ã¶á½ê¤Î¿Í¡ä¡Ö¸«ÄÌ¤·¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ã¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¿Í¡ä¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤¤ï¤¤ï¤Î¤È¤³¤í¤ò¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ã»ûºäµ¼Ô¡ä¡Ö»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¤ê¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦µÞ¤Ç¥«ー¥Ö¤¬¤¤Ä¤¤¤¦¤¨¤Ëº¸Â¦¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¤Ï3·î25Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»ù¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ï¼«Ê¬¤Ç²Ö¤òÁª¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã½÷»ù¤ÎÍÄÆëÀ÷¡ä¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¿§¤Ï²«¿§¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ã²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤ËÍè¤¿¿Í¡ä¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×
·Ù»¡¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÃË(78)¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÌîÅÄµ¼Ô¡ä¡Ö»þ¹ï¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾²á¤®¤Ç¤¹¡£ÁÜºº°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Î²È¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ÎÂÎ¤Ë²¿¤é¤«¤Î°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢3·î25Æü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤ÏÄÌ±¡Îò¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡¢º£¸å¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸áÁ°¤«¤éÇò¥Ð¥¤¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤¬¹Ô¤¸ò¤¤Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬¥¹¥Ôー¥É¤òÍî¤È¤·¤Æºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ï½ÕµÙ¤ß´ü´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³°¤Ë½Ð¤ë¾õ¶·¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤òÌµ¤¯¤¹¤Ë¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë1¿Í1¿Í¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ãÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡ä¡Ö»Ò¤É¤â4¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»àË´¼Ô¤â½Ð¤¿¡¢¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
º£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤âºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï3·î25ÆüÉÕ¤±¤Ç»Ô¤äÄ®¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½ÕµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ï»Ò¤É¤âÃ£¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç³°½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á³Æ³Ø¹»¤ÇÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£