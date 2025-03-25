£³·î±Ñ£Ã£Â£É¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£±¤Ë°²½¡¢Á°²ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£³¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
£³·î±Ñ£Ã£Â£É¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£±¤Ë°²½¡¢Á°²ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£³¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡£³·î¤Î±Ñ¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£±¤ÈÁ°²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£³¤«¤éÂçÉý¤Ë°²½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£´¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü£²£¶Æü¤Ë¤Ï±ÑÀ¯ÉÜ¤¬½Õµ¨Í½»»°Æ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£ºÐ½Ðºï¸º¤äÁýÀÇ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤ÏÆÃÃÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
GBP/USD¡¡1.2948¡¡GBP/JPY¡¡194.55¡¡EUR/GBP¡¡0.8353
¡¡£³·î¤Î±Ñ¾®ÇäÇä¾å¹âÊó¹ð¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£±¤ÈÁ°²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£³¤«¤éÂçÉý¤Ë°²½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£²£´¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü£²£¶Æü¤Ë¤Ï±ÑÀ¯ÉÜ¤¬½Õµ¨Í½»»°Æ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£ºÐ½Ðºï¸º¤äÁýÀÇ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤ÏÆÃÃÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
GBP/USD¡¡1.2948¡¡GBP/JPY¡¡194.55¡¡EUR/GBP¡¡0.8353