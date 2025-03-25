¡È¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡É¤ÇÏÃÂê¤Î½é½Ð¾ì¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¶¯¹ë¡¦ÃÒíçÏÂ²Î»³¤ÈÂÐ·è¤âÈ¿·âµÚ¤Ð¤º2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¡Û
¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤Ï2²óÀï¡£
½é½Ð¾ì¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡¢¶¯¹ë¡¦ÃÒíçÏÂ²Î»³¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡É¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÒíçÏÂ²Î»³¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë¶ìÀï¡£
3²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¤Î¥¦¥é¡¢¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÆÀ°Õ¤Î¡È¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¡É¤ÇÈ¿·â³«»Ï¤Ç¤¹¡£
°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤Ç50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃÂæ¤Î½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¤¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2ÈÖ¡¦»³¾ëÁª¼ê¤¬1¡¦2ÎÝ´Ö¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬È¿·âµÚ¤Ð¤º¡£
9ÂÐ4¤ÇÃÒíçÏÂ²Î»³¤¬¾¡¤Á¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£