¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¿¥ó¥È¡È¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¡É¡×¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡ª ¡ÖÀìÍÑÀß·×¥Õ¥í¥¢¡×¡ß¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥é¥²¥Ã¥¸ºÎÍÑ¡ª Â¾¼Ò¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡ÈÊ¡»ã¼ÖÎ¾¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
·Ú¡ÖÊ¡»ã¼ÖÎ¾¡×¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¿¥ó¥È¡×
¡¡2023Ç¯ÅÙ¤ÏÌó3ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¡»ã¼ÖÎ¾¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4³ä¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥·¥§¥¢¤Ï46¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤¯Àª¤¤¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌó8³ä¤¬¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£2023Ç¯ÎñÇ¯¤Ç¡¢¹ñÆâÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï·ÚÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ò¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¿¥ó¥È¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡È¥¹¥´¤¤¡É¥¿¥ó¥È¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥ê¥¢¤Ë¥¹¥í¡¼¥×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¡×¡¢½õ¼êÀÊ¤¬Âç¤¤¯³°¤Ë¾å²¼¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ó¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥·¡¼¥È¥ê¥Õ¥È¡×¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ½õ¼êÀÊ¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ó¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¿¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤Î¤Þ¤Þ¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¤ËÈ÷¤ï¤ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¹¥í¡¼¥×¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÁàºî¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÅÅÆ°¥¦¥¤¥ó¥Á¡×¤È¡¢¾è¼Ö¤·¤¿¼Ö¤¤¤¹¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¥ê¥È¥é¥¯¥¿¼°¥Ù¥ë¥È¡¢¼Ö¤¤¤¹¾è¼Ö¼ÔÍÑ¤Î3ÅÀ¼°ELR¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥â¥³¥ó¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢½õ¼êÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂç¤¤¯¤Æ°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥¯¥¹¥Þ¥°¥ê¥Ã¥×¡¢ÊÝ¸îÍÑ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÀìÍÑ¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¸å¤íÈ¾Ê¬¤Î¥Õ¥í¥¢¤òÀìÍÑÀß·×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÀÊ¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¡£30kg¤Û¤É¤Î½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊý¤¬¾è¼Ö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î4¿Í¾è¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¹¥í¡¼¥×¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥é¥²¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¹¥í¡¼¥×¤Î¥¹¥í¡¼¥×Éý¤Ï64cm¤Ç¤¹¡£JISµ¬³Ê¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ÎÁ´Éý¤Ï700mm°Ê²¼¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï²ð¸îÍÑ¼Ö¤¤¤¹¤Ï¸åÎØ¤¬16¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÄêÈÖ¤Ç¡¢Çä¤ì¶Ú¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ´Éý¤¬55¡Á60cmÄøÅÙ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥¹¥í¡¼¥×Éý¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÑ²Ù½Å¤Ï200kg¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥¦¥¤¥ó¥Á¤Ç¤Ï110kg¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ö¤¤¤¹¤ÎÂÑ²Ù½Å¤¬100kg¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ð½õ¼Ô¤¬¼Ö¤¤¤¹¤Î¸å¤í¤Ç¼ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¥¹¥í¡¼¥×¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¾è¤Ã¤Æ¡×¤ß¤¿¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢²ð½õÍÑ¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤ÆÅÅÆ°¥¦¥¤¥ó¥Á¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥ê¥¢¤Î¥Õ¥í¥¢¤¬¤È¤Æ¤âÄã¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥í¡¼¥×¤Î³ÑÅÙ¤¬13.5ÅÙ¤È¤æ¤ë¤ä¤«¡£·¹¼Ð¤¬¤¤Ä¤¤¤È¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤«¤é¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÅÅÆ°¥¦¥¤¥ó¥Á¤ÎÆ°ºî¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ò¥Õ¥í¥¢¤Î¸ÇÄê¥Ù¥ë¥È¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¤3ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¼Ö¤¤¤¹¤ÎÎ¾Â¦¤ËÄÌ¤·¤Æ¥«¥Á¥Ã¤ÈÄù¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ö¤¤¤¹¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¶¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ê¤É¤ÇºîÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼êÆ°¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¶ÛµÞÍÑ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï»º´±³ØÌ±¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¼«Î©¤·¤¿À¸³è¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯°ÂÁ´±¿Å¾¹ÖºÂ¡×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Ê¡»ã²ð¸î¡¦¶¦Æ±Á÷·Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥´¥¤¥Ã¥·¥ç¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤á¡¢²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥ó¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½õ¼êÀÊ¤¬¤¯¤ë¤ê¤È¥É¥¢Â¦¤Ë30ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤¯°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥¯¥¹¥Þ¥°¥ê¥Ã¥×¤¬ÀµÌÌ¤Ë¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥¿¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢¤ÏÃæ±û¤Ë¼ÙËâ¤ÊÃì¤¬¤Ê¤¤¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²ð½õ¼Ô¤¬¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²óÅ¾¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¸å¤í¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥ª¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄã¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¼«Æ°¤Ç½Ð¤¿¤ê¼ýÇ¼¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÀÊ¤«¤é¸åÀÊ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÄ¹¤µ¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï100kg¡£¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤âÂ¤¬¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Öº£Æü¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¤ÏÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤·¤é¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¡×¤Ø¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥¿¥ó¥È¤ÏÉ¸½à¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¿¥ó¥È¥«¥¹¥¿¥à¤âÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÉ¸½à¤Ë2¥È¡¼¥ó2¿§¤ò´Þ¤à11¿§¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤Ë2¥È¡¼¥ó2¿§¤ò´Þ¤à9¿§¤ÈËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡¢ËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ëÁêËÀ¤È¤·¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥ó¥È ¥¹¥í¡¼¥Ñ¡¼¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£