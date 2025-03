ベーシストMINAが加入し新体制となったEast Of Edenは、3月12日にファースト・フル・アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』をリリースし、3月15日の名古屋公演から大阪、東京(2Days)、3月29日に初の海外公演となる上海公演の全5公演に及ぶ<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>を慣行しているが、このツアーのファイナルとなる4月8日のKT Zepp Yokohama追加公演のチケット受け付けが3月25日20時より受付開始となった。





<East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜>追加公演

2025年4月8日(火)

@KT Zepp Yokohama

開場:18時 / 開演:19時

・S席 13,000円(税込)

※終演後お見送り付

※ラミネートパス付(当日会場にてお渡しに限る)

・A席 7,500円(税込)

・車椅子A席 7,500円(税込)

ぴあ:https://w.pia.jp/t/eastofeden2025/

ローチケ:https://l-tike.com/eastofeden/

e+:https://eplus.jp/east-of-eden/

アルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』

2025年3月12日(水)発売

楽曲の視聴および購入:https://EOE.lnk.to/TheFirstEdenPu

[通常盤(CD)]

・品番:WPCL-13628 / 価格:3,300円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA

11. YELLOW CARD *通常盤のみ、配信ナシ



[初回限定盤A(CD+Blu-ray)]

・品番:WPZL-32185-6 / 価格:8,250円(税込)

[初回限定盤B(CD+DVD)]

・品番:WPZL-32187-8 / 価格:8,250円(税込)

・収録内容:CD

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA



Blu-ray / DVD(「Shooting Star」MV、MVビハインド・ザ・シーン、5人分のMVソロ・バージョン)



[WMS限定豪華盤 CD+グッズ+Tシャツ(サイズL / XL)]※完全生産限定

・サイズL 品番:WPCL-60084 / サイズXL品番:WPCL-60085 価格:10,450円(税込)

・収録内容:通常盤CD(「Shooting Star」、「Yellow Card」含む全11曲収録)、アクリルスタンド、Tシャツ(LもしくはXL)

Lサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4513

XLサイズ:https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/4514



[CD購入特典]

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング:アンブレラマーカー(個別ソロアー写5体セット)

・disk union:コルクコースター

・その他CDショップ:クリアファイル

※特典クリアファイルの対象店舗はワーナーミュージック・ジャパンのHPをご確認ください。

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

※一部取扱いのない店舗もございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。

3月20日のZepp DiverCity(東京)が国内ツアー最終日の予定だったが、MINA(B)が体調不良で急遽欠席になったことにより、5人でライブができる4月8日の追加公演が緊急決定となったものだ。この公演はギタリストYukiが妊娠中ということもあり、産休に入る前の最後のワンマン公演となる。