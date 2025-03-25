µÆÃÓ·ÌÃ«¡ÊµÆÃÓ»Ô¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

25Æü¤ËÁá¤¯¤â¡Ö²ÆÆü¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸©Æâ¡£¿Íµ¤¤ÎÈò½ëÃÏ¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ò¤ÈÂ­Áá¤¯´Ñ¸÷µÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ç¤¹¡£µÆÃÓ·ÌÃ«¤Ç25Æü¡¢¡Ö»³³«¤­¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸©ÆâÍ­¿ô¤ÎÈò½ëÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµÆÃÓ»Ô¤ÎµÆÃÓ·ÌÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢»³³«¤­¤Î¼°Åµ¡£ÃÏ¸µ¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬²Î¤òÈäÏª¤·°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¶õµ¤´¶¤È¼«Á³¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×

»³³«¤­¤ÏÎãÇ¯¤Ï4·î¾å½Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤ÏÁ°ÅÝ¤¹¤³¤È¤Ë¡£23Æü¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢·ÌÃ«¤Î·Ê¿§¤äË­¤«¤Ê¿åÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢£µÜºê¤«¤éÍè¤¿¿Í
¡Ö¤È¤Æ¤â¿å¤¬Æ©ÌÀ¤Çº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¯´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿µÆÃÓ·ÌÃ«¡£11·î¤Þ¤Ç¤Ë13Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£