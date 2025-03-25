¤¨¡¢¤½¤ì¡È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ê¤Î¡ª¡©¡Ú3COINS¡Û²Ä°¦¤¤¤Î¤ËÊØÍø♡¡ÖÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥°¡×
Çã¤¤Êª¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§Å¸³«¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¦¥Á¥åー¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦Ãæ¤«¤éÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿2¼ïÎà¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆÃ¼ì²Ã¹©¤Ç¾ö¤Þ¤º¤Ë¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Êºî¶ÈÉÔÍ×¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ö¥ëー¤È¤¤¤¦½Õ¤é¤·¤¤¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Á¥åー¥ëÁÇºà¤Ç½Õ¥àー¥É¤Ë
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Á¥åー¥ë¥ì¥¤¥äー¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½Õ¤é¤·¤¤¥Á¥åー¥ëÁÇºà¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÍÎÉþ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£Î¢ÃÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö·Ú¤¯¤ÆÂçÍÆÎÌ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M