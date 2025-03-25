ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡È°ÇÂÄ¤Á¡É±éµ»¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ª´Ñ¤ë¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤ë¼Çµï¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¿·¶ÃÏ
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¾¢³¤¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤âµ¤¼å¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤ËÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤òÇ®±é¤·¡¢¤½¤Î±éµ»¤¬SNS¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤ÎºÇ¶á¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¸«¤»¤ë¿·¶ÃÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤È¥Þ¥ë¥Á¤ËÂç³èÌö¡ªÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÉð´ï¤ËÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤
4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦DISH//¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¡¦ÌÀËÏÀµ¼ù¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ëÀÖÊöÉ¢ÅÍÌò¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤Ç¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¡£¤½¤Î³èÌö¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¶È¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡Ù¤Ç¤Ï´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ëËÌÂ¼¤À¤¬¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¡È¥¯¥º¤È¥ï¥ë¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀ÷°æ°Ù¿Í¤Î·æºî¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ËÌÂ¼±é¤¸¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿µ¤¼å¤Ê¸øÌ³°÷¡¦º´¡¹ÌÚ¼é¤¬ÇËÌÇ¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢±Ç²è¡ØÌë¡¢Ä»¤¿¤Á¤¬ÓÆ¤¯¡Ù¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¡Ê¶¦¤Ë2022Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÂ¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¹¥±é¤·¡¢¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¡É¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬ÃÏ¹ö¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡È°ÇÂÄ¤Á¡É±éµ»¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤Ï¡¢¡Ö¸÷¤µ¤¨¤âÆÝ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¥¤ÀÚ¤Ã¤¿´ãº¹¤·¤ÏÈà¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢SNS¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤À¤±¤Ç±éµ»¤µ¤»¤¿¤é¾¢³¤¤¯¤ó¤ÏÅ·ºÍ¤À¡×¡Ö¥Õ¥Ä¡¼¤Î¸øÌ³°÷¤Î´é¤«¤éÃÊ¡¹¤ÈÀ¸µ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤æ¤¯ËÌÂ¼¾¢³¤¤Î±éµ»¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±éµ»¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ËÌÂ¼¡£º£¸å¤â¡¢·ºÌ³½ê¤ä¹´ÃÖ½ê¤Ø¤Îº¹Æþ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡Öº¹Æþ²°¡×¤ò±Ä¤à²ÈÂ²¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤Î¸ø³«¤¬5·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤â´Ö¶á¤Ç¡¢2025Ç¯¤â¤³¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£À®Ä¹¤·Â³¤±¤ëÈà¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£