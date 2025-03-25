»à¸å¤Ë²ÈÂ²¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡£¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç½õ¤«¤ë¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡©
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤È¤Ï¡©
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ½ÃÇ¤ä¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤¦¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³è¤ÎÈ÷ËºÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ÈÆüËÜ»ÊË¡½ñ»Î²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Æ±¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤ÏË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ìõ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö»×¤¤¡×¤¬½ñ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ÄºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ïÆüº¢¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤ª¤¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ñ¤¯¤Ù¤¹àÌÜ¤Ï¡©
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤Ë²¿¤ò½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤ò¸ÂÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¼«¿È¤¬²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ÎÏ¢ÍíÀè
ÃÎ¿Í¤äÍ§¿Í¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°åÅù¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ËÏ¢Íí¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ä´Ø·¸À¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ä½»½êÅù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
2. ¤É¤Î¤è¤¦¤Êºâ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢½ñ¤¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÎà¤ò¤³¤Î¥Îー¥È¤È¤È¤â¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢°ìÎã¤òµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÄÌÃÎ½ñ
¡¦ÄÌÄ¢¤ÎÉ½»æ¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¼¡¤Î¥Úー¥¸¤Î¥³¥Ôー
¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¾Ú·ô
¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î»Ä¹â¾ÚÌÀ½ñ
1Ç¯¤Ë°ìÅÙÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËèÇ¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3. ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ê¤É
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ºÇ¶áÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤¬Ê¬¤«¤é¤±¤ì¤Ð¡¢»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢SNS´ØÏ¢¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. ²ð¸î¤ä±äÌ¿¼£ÎÅ¡¢Áò¼°¤äÊè¤Î¤³¤È¤Ê¤É
²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ä±äÌ¿¼£ÎÅ¤òË¾¤à¤«Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¸ýÆ¬¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤¤¤¶¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤â¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î¼«É®¤Ç½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ï²ÈÂ²¼«¿È¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡¢¤È·èÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áò¼°¤äÊè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¶ì¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤±¤ÐOK
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤ÎËÜÃª¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÃÀÞ¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìµ¤¤ËÁ´¥Úー¥¸¤ò½ñ¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´¤Æ¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤³¤Ï½ñ¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
¡Ê¢¨¡ËË¡Ì³¾Ê¡¢ÆüËÜ»ÊË¡½ñ»Î²ñÏ¢¹ç²ñ¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Îー¥È
¼¹É®¼Ô¡§½©¸ýÀé²Â
CFP¡÷¡¦1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¦¾Ú·ô³°Ì³°÷2¼ï¡¦ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î