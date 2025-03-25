¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ë¶È¤È¤Î¶¨¶ÈÈ¯É½¡¡¡Ö¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¡×³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨
ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î´ë¶È¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ô¥À¥¹¡¦¾®ÃÓ½ßµÁ¼ÒÄ¹
¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¥é¥Ô¥À¥¹¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢AI¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â9000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÈñ¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡Ö¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÌ»º¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï³«È¯µ»½Ñ¤ä¸ÜµÒ¤Î³ÎÊÝ¤¬¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ô¥À¥¹¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î´ë¶È¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¼Ò¤¬»ý¤Ä¹âÅÙ¿Íºà¤äÈÎÇäÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£