¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¡¡¥¹¥Ý¥³¥óÀ°È÷¡¦¸«Ä¾¤·¤ÎÄÄ¾ð¤Ï¡Ö·ÑÂ³¿³ºº¡×¤Ë¡¡¼¯»ùÅç¸©µÄ²ñËÜ²ñµÄ
¸©µÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤¬25Æü³«¤«¤ì¡¢Êª²Á¹âÆÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Áí³Û8527²¯3400Ëü±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Î¸©µÄ²ñ¡£ËÁÆ¬¡¢¸©·Ù¤Î´äÀ¥ÁïËÜÉôÄ¹¤¬¡Ä
¡Ê¸©·Ù ´äÀ¥ÁïËÜÉôÄ¹¡Ë¡ÖÉô²¼¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤â·Ù»¡Ä£¤«¤é¶ÈÌ³»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤ÇÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¡¢²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤ÈËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Áí³Û8527²¯3400Ëü±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢µÄ°Æ47·ï¤¬²Ä·è¡¢Æ±°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¡¦Êª²Á¹âÆ¤Ø¤ÎÁí¹ç¶ÛµÞÂÐºö»ö¶È¤ËºÇÂ¿¤Î76²¯7000Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶ÈÈñ¤¬Åö½é¤ÎÇÜ¤Ë¶á¤¤488²¯±ß¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·¤·¤¤Áí¹çÂÎ°é´Û¤ò½ä¤ê¡¢À°È÷¡¦¿ä¿Ê¤òµá¤á¤ëÄÄ¾ð2·ï¡¢·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÄÄ¾ð1·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö·ÑÂ³¿³ºº¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£·î31ÆüÉÕ¤±¤ÇÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤ëÆ£ËÜÆÁ¾¼ÉûÃÎ»ö¡Ê64¡Ë¤òºÆÇ¤¤¹¤ë¿Í»öµÄ°Æ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢Æ±°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©µÄ²ñ¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ27Æü¡¢ÊÄ²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦