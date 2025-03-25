¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¸«¤¨¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä²»¤Ç¡È¤ß¤ë¡É¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥ÈÌ£¤ÎÁÇ(³ô)¡ÖSOUNDFUL RECIPE¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£
3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡¢Ì£¤ÎÁÇ(³ô)¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¥ì¥·¥Ô¡Ë¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ì£¤ÎÁÇ(³ô)¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¤ÎÀÖºäÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥µ¥¤¥È¤Î³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤ì¤¿ÀîÃ¼¤ß¤¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡×¤È¤Ï¡©
ÄÌ¾ï¤Î¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢²èÁü¡¦±ÇÁü¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃæ¿´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿ºÝ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Ä¤Í¿§¡×¤ä¡ÖÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤É½¸½¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¸«¤¨¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢»ë³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖSOUNDFUL RECIPE¡×¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀîÃ¼¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥é¥à¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤¬Ê¬¤«¤ë²»¡×¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¡ÈÎÁÍýÃæ¤Î²»¡É¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÀÖºä¤µ¤ó¤ÈÀîÃ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖºä¡§²»¤Ç¡È¤ß¤ë¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤Ï²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§»ä¤â¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Ë²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤Ï»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ò¡Ö¤¢¤µ¤Ð¤É¤¦¤Õ¡×¤ÈÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¡©¡Ê¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¹©É×¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÀÖºä¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÉ¤ßÊý¤òÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤éÎÁÍý¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤äÆ°²è¤Ê¤É¤â¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¾ðÊó¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ö²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÆÉ¤ß¾å¤²¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÄ´Íý¤ÎÉ½¸½
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀîÃ¼¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢ÎÁÍý¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ä³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀîÃ¼¡§Î¾¿Æ¤¬°û¿©Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÎÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÎÁÍý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î²»¤È¤«¡¢¤ªÈ¤¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤Î¤Ê¤«¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶¿¨¡¢¡Ö¤¸¤ê¤¸¤ê¡×¤È¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤¿¤ê¡¢¿©ºà¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¿©¤Ù¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ë¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡ÖSOUNDFUL RECIPE¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀîÃ¼¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î²»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥é¥à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÎÁÍý¤Î²»¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎÄ´Íý¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð
¤ì¤Ê¤Á¡§·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀîÃ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀîÃ¼¡§¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö¥¸¥å¥ï¡Á¡×¤Ã¤Æ²»¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¥Ü¥½¥Ü¥½¥Ü¥½¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤Î²»¤ÎÊÑ²½¤¬Ë¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸½ºß¤Ï30¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë100¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏËþºÜ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥é¥à¤â³È½¼¤·¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤³¤ÎÎÁÍý¤Î¡È²»¡É¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¡¦¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡¢Ì£¤ÎÁÇ(³ô)¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥ë¥ì¥·¥Ô¡Ë¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ì£¤ÎÁÇ(³ô)¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¤ÎÀÖºäÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥µ¥¤¥È¤Î³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤ì¤¿ÀîÃ¼¤ß¤¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»³ºêÎçÆà¡¢ÀîÃ¼¤ß¤¤µ¤ó¡¢ÀÖºäÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó
¢¡¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡×¤È¤Ï¡©
ÄÌ¾ï¤Î¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢²èÁü¡¦±ÇÁü¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃæ¿´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿ºÝ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Ä¤Í¿§¡×¤ä¡ÖÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤É½¸½¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¸«¤¨¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢»ë³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖSOUNDFUL RECIPE¡×¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀîÃ¼¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥é¥à¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤¬Ê¬¤«¤ë²»¡×¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¡ÈÎÁÍýÃæ¤Î²»¡É¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÀÖºä¤µ¤ó¤ÈÀîÃ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È
¤ì¤Ê¤Á¡§¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖºä¡§²»¤Ç¡È¤ß¤ë¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤Ï²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§»ä¤â¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Ë²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤Ï»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤ò¡Ö¤¢¤µ¤Ð¤É¤¦¤Õ¡×¤ÈÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¡©¡Ê¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¹©É×¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÀÖºä¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÉ¤ßÊý¤òÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤éÎÁÍý¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤äÆ°²è¤Ê¤É¤â¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¾ðÊó¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ö²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÆÉ¤ß¾å¤²¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÄ´Íý¤ÎÉ½¸½
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀîÃ¼¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢ÎÁÍý¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ä³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀîÃ¼¡§Î¾¿Æ¤¬°û¿©Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÎÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÎÁÍý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î²»¤È¤«¡¢¤ªÈ¤¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤Î¤Ê¤«¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶¿¨¡¢¡Ö¤¸¤ê¤¸¤ê¡×¤È¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤¿¤ê¡¢¿©ºà¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¿©¤Ù¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ë¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡ÖSOUNDFUL RECIPE¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀîÃ¼¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î²»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥é¥à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÎÁÍý¤Î²»¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎÄ´Íý¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð
¤ì¤Ê¤Á¡§·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀîÃ¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀîÃ¼¡§¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö¥¸¥å¥ï¡Á¡×¤Ã¤Æ²»¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¥Ü¥½¥Ü¥½¥Ü¥½¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤Î²»¤ÎÊÑ²½¤¬Ë¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸½ºß¤Ï30¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë100¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏËþºÜ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥é¥à¤â³È½¼¤·¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÌ£¤ÎÁÇ(³ô)¡Ö²»¤Ç¤ß¤ë¥ì¥·¥Ô SOUNDFUL RECIPE¡× https://www.ajinomoto.co.jp/event/otodemirurecipe/list/all ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Î»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤³¤ÎÎÁÍý¤Î¡È²»¡É¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¡¦¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/