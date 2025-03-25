¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¡Ö¤¯¤Ð¤é¤À¤ó¤À¤ó¥¢ー¥È¡×Á´¹ñ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤Î965ºîÉÊ¡¡Âç¾Þ¤Î6ºîÉÊ¤òÉ½¾´¡¡Ê¡²¬
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤Î¸øÊçºîÉÊ¡Ö¤¯¤Ð¤é¤À¤ó¤À¤ó¥¢ー¥È¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬25Æü¡¢ Ê¡²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¯¤Ð¤é¤À¤ó¤À¤ó¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µ×»³Ä®¤Î¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡¢µ×¸¶ËÜ²È¤¬¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò´ë¶È¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
13²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÏËâË¡¤ÎÎÁÍý¿Í¡ª¤ï¤¯¤ï¤¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤á¤·¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
±þÊçºîÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤Î965ºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é6¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Paca¤µ¤ó
¡ÖÀé¼ê´Ñ²»¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âç¾Þ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÃÊ¥Üー¥ë¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºî¼Ô¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£