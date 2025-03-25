¡Ú»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Û±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ä¡¼¡ì24¤ÇÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡¡Ö¥Õ¥ëCG¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
25Æü¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³ºêµ®¤µ¤ó¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤ÎÀ©ºî¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ä¡¼'24¡¿Âè30²ó AMD¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¡ÖÂç¾Þ¡¿ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤Ë¡¢»³ºê´ÆÆÄºîÉÊ¤Î±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Û±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ä¡¼'24¤ÇÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡¡Ö¥Õ¥ëCG¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
»³ºê´ÆÆÄ¤Ï¡ÈAMD¥¢¥ï¡¼¥É¤ÏËÜÅö¤Ë³§¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Þ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿þÌî¤¬¹¤¤¤Î¤ÇÃæ¡¹¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡È¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡£´°Á´¤Ë¥Õ¥ëCG¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Ãå¤°¤ë¤ß¤ÎÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ë¡¢°ã¤¦Êý¸þ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¿¤È¤«³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¤¬½ÐÍè¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»³ºê´ÆÆÄ¤Ï¡È¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¡¢30ºîÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢º£²ó¡ÊAMD¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë30²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¡ÊÂç¾Þ¤ò¡Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ç24¡¿Âè30²óAMD¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¼ç¤Ê¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷
¡ÚÂç¾Þ¡¿ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡Û
¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù
¡ÚAMDÍý»öÄ¹¾Þ¡Û
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù
¡ÚÍ¥½¨¾Þ¡Û
¡¦HD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII ¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù
¡¦±Ø¥Ô¥¢¥Î ¶õ¹Á¥Ô¥¢¥Î ³¹³Ñ¥Ô¥¢¥Î
¡¦¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù
¡¦¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óAQUOS¡×CM¡Ø¤¢¤¢¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤Ë¡¢»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡Ù
¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
¡¦Bling-Bang-Bang-Born
¡¦Pokemon Trading Card Game Pocket
¡¦¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û