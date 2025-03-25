¸µ±øÉô²°¡¦Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¡Ö»Ò¤É¤âÉþ¡×¤Î¼êÊü¤·Êý¡£¤ª¤½¤í¤¤ÍÑ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤òÇã¤¦¤³¤È¤â
¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥¥ã¥é¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¡£¸µ±øÉô²°½Ð¿È¤À¤Ã¤¿²áµî¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Éô²°¤ËÉ×¤ÈÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¡¢ÊÒÉÕ¤±ËÜ¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤ÎÃ£¿Í¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥é¤µ¤ó¤¬¡¢¤¹¤°¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤¹¤ë»Ò¤É¤âÉþ¤Î¤â¤ÁÊý¡¦¼êÊü¤·Êý¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
´¨ÃÈº¹¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡ª
¤ä¤Ã¤Ô¡¼¡ª¡¡º£Ç¯¤âºù¤Î²Ö¥Á¥é¥Û¥éºé¤»Ï¤á½Õ¤ò´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£³§¤µ¤Þ¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒÉÕ¤±Ãæ¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤¿¤Á
3·î¤ËÆþ¤ê¥Ð¥Ö»Ò¤¬¡Ö¥Ò¥È¥á¥¿¥Ë¥å¡¼¥â¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¹âÇ®Â³¤¤Ç¤È¤¦¤È¤¦ÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£²ÈÂ²¤ÏºÇ¶á¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ÆÄÌ¾ï±¿Å¾¡ª¡¡´¨ÃÈº¹¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥é¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¡§¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤ò¤·¤¿»Ò¤É¤âÉþ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©
¥Î¥é¤µ¤ó¤ÎÃø½ñÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë»äÊª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤âWin-Win¤Ë¤Ê¤ë¥Î¥é¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ê¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¤¿¸å¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊMK¤µ¤ó¡¦36ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦É×¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤È3¿ÍÊë¤é¤·¡Ë
»ä¤ÎËÜ¡ÖÉô²°¤òÊÒ¤Å¤±¤¿¤é¿ÍÀ¸¤Î¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬µ±¤¤À¤·¤¿¡£¡×¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤ÎÌ©¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¼«¸ÊËþÂ¤ÎÌ¼¤È¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ä¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Þ¥ó¥â¥¹¤¦¤ì¤Ô¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª
1¡§¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ë¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤à
»Ò¤É¤âÉþ¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤ÏÁá¤¤¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦Éþ¤ÏÂç³µ¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤(¾Ð)¡£³ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ä¡£
¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ÎÉþ¤â»ä¤¬Ãå¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤òÇã¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»ä¤Î¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±¤¸¿§¤ÎÉþ¤ä¥É¥Ã¥È¤ä¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁª¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÃå¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÂç¿ÍÍÑ¥µ¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò»ä¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤ËÃå¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¤¤¤º¤ì¤Þ¤¿Ì¼¤¬Ãå¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¡ª¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ë¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡§±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤âÉþ¤Ï¤ª¾ù¤ê¡ª¾ï¤ËÅ¬ÎÌ¤Ë
¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¸Â¤é¤º»Ò¤É¤âÉþ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±ø¤ì¤Æ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ª¾ù¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤Î»Ò¤äÆ±¤¸ÊÝ°é±à¤Î»Ò¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¹¤°¤ËÅÏ¤»¤ë¤³¤È¡ª
¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀè¤ò²¿¸Ä¤«³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼êÊü¤»¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤âÉþ¤Ï¤¹¤°¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥È¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉþ¤ò¿·Ä´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éþ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Èºî¶È¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Å¬ÎÌ¤ò¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
3¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¥ï¥´¥ó¼ýÇ¼¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
»Ò¤É¤âÉþ¤Î¼ýÇ¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬²È¤ÏÀ¸³èÆ°Àþ¤ò¹Í¤¨¤ÆÀöÂõÊª¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¾ì½ê¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤ë¹â¤µ¤Î3ÃÊ¥ï¥´¥ó¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤¹¤Ù¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È»ÙÅÙ¤Î»þÃ»¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÉþ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤ÎÃåÂØ¤¨¤ÎÍÑ°Õ¤â»ä°Ê³°¤ÎÂç¿Í¤â¤¹¤°¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèµÒ¤¬Íè¤¿¤é¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ï¥´¥ó¤ÇÊÌ¤ÎÉô²°¤Ø°ÜÆ°²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤Éþ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¥Î¥é¤µ¤ó
º£Ç¯¤â¤Ò¤Êº×¤ê¤«¤é¤Î¥Ð¥Ö»Ò¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö»Ò¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å¤¤êÄ¾¤·¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥â¥Á¥ã¤ÎÊÒÉÕ¤±Ãæ¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ÏÇä¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ªÍ§Ã£¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤¹¡ª