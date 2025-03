East Of Edenが、現在開催中のツアー『East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~』の追加公演を、4月8日にKT Zepp Yokohamaにて開催する。

本ツアーは、3月15日の名古屋公演からスタートし、大阪公演、東京公演(2デイズ)、そして3月29日に初の海外公演となる上海公演の全5公演に及ぶもの。もともとは3月20日の東京公演が国内におけるツアー最終日だったが、MINA(Ba)が体調不良で急遽欠席に。そのためこの日は4人のステージとなってしまったこともあり、きちんと5人でライブをできる会場/日程がないかをメンバー及びスタッフが話し合い、追加公演が緊急決定したという。

追加公演のチケットは、本日20時から受付開始。なお、同公演はYuki(Gt)が妊娠中ということもあり、産休に入る前の最後のワンマン公演となる。

(文=リアルサウンド編集部)