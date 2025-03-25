¡Ö²Ð»³³¥·ÙÊó¡×Æ³Æþ¤Ø¡¢µ¤¾ÝÄ£¡¡ÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ®²ÐÁÛÄê
¡¡ÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤Î²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëµ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï25Æü¡¢¹ß³¥ÎÌ¤ÎÎßÀÑ¤¬3¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö²Ð»³³¥·ÙÊó¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò¡¢0.1¥ß¥ê°Ê¾å¤Ç¡Ö²Ð»³³¥Ãí°ÕÊó¡×¡ÊÆ±¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤¿Êó¹ð½ñ°Æ¤òÂç¶Ú¤ÇÎ»¾µ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ï¿ôÇ¯ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ÏÁ´¹ñ¤Î²Ð»³¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢²Ð»³³¥¤ÎÎÌ¤Ï¡Ö30¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡×¡Ö3¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡×¡Ö0.1¥ß¥ê°Ê¾å¡×¡Ö0.1¥ß¥êÌ¤Ëþ¡×¤Ë¶èÊ¬¤±¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¹ß±«»þ¤ËÌÚÂ¤²È²°¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö30¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡×¤Ç¤Ï¤è¤ê¶¯¤¤¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ËÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡²Ð»³³¥¤Ï0.1¥ß¥ê¤ÇÅ´Æ»¤Î±¿¹ÔÄä»ß¤ä¤¼¤ó¤½¤¯´µ¼Ô¤é¤Î¾É¾õ°²½¡¢3¥»¥ó¥Á¤Ç¹ß±«»þ¤ËÆóÎØ¶îÆ°¼Ö¤¬ÄÌ¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¤ä¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÃæ±ûËÉºÒ²ñµÄ¤¬20Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿Èï³²ÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ËÊ®²Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢É÷¸þ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ®²Ð¤«¤é15ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤ÇÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë³¥¤¬10¥»¥ó¥ÁÀÑ¤â¤ë¡£