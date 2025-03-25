¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Í¼´©3/25¡ÛÆ¬Ê¸»ú¡ÖK¡×¤Î¸½¾Ý¤¬Â³¡¹¡Ä¤¢¤¹26Æü(¿å)¤Ï¡Ö²«º½¡×¡Ö¹â²¹¡×¤Ê¤É¡¡½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö´¨¤ÎÌá¤ê¡×¤â
¡ü¤¢¤¹26Æü(¿å)¤â²«º½Éº¤¦²÷À² µ¨Àá³°¤ì¤Î¹â²¹¤âÂ³¤¯
¡ü27Æü(ÌÚ)¤ÏÅ·µ¤¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì ¶¯É÷¤äÍë¤Ë¤âÃí°Õ
¡ü±«¤ò¶¤Ëµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼ º£½µËö¤Ï2·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¤¤ç¤¦25Æü(²Ð)¤Ï²«º½¤¬Éº¤¤¡¢¾¯¡¹²â¤à·Ê¿§¤ÏÂ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤²÷À²¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¾å¾º¡ÄÇë¤ä²¼´Ø¤Ïµ¤²¹26ÅÙÂæ¡¢¤½¤Î¤Û¤«25ÅÙ°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤âÂ³½Ð¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î¥¢¥á¥À¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼Â¤Ë12ÃÏÅÀ¤Ç¡Ö3·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦¡¢3·î¤Ë¤·¤ÆµÏ¿Åª¤ÊÃÈ¤«¤µ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢´À¤Ð¤à¤Û¤É¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë5·î²¼½Ü¤«¤é¾ì½ê¤Ë¤è¤ê6·îÊÂ¤ß¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îµ¨Àá³°¤ì¤È¸À¤¨¤ë¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¸©Æâ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡¢Æ¬Ê¸»ú¤¬¡ÖK¡×¤Î¸½¾Ý¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Ï¡Ö²«º½¡×¡£¤¢¤¹26Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢¾¯¤·Çö¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉº¤¤Â³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¡£°ú¤Â³¤ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢½½Ê¬¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25ÅÙ°Ê¾å¤Î¡Ö²ÆÆü¡×¤Î½ê¤¬Â³¡¹¡Ä¤Èµ¨ÀáÂçÉýÀè¼è¤ê¤Î¡Ö¹â²¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¶õµ¤¤Î¡Ö´¥Áç¡×¤Ë¤â¤ªµ¤¤òÉÕ¤±Äº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ27Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÀÜ¶á¤ÇÅ·µ¤¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¶¯É÷¡×¡ÄÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Å·µ¤ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡ÖÍë¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î±«¤ò¶¤Ë¥¬¥¯¥Ã¤Èµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢º£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö´¨¤ÎÌá¤ê¡×¡Ä¤Þ¤ÀÅßÊª¤ÎÉþ¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¬Ê¸»ú¡ÖK¡×¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¯¥é¡Ö³«²Ö¡×¤Î¡ÖK¡×¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤È¤³¤í¡£¶å½£¤ÏÁ´ÃÏÅÀ¤Ç³«²Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸©Æâ¤â²¼´Ø¤Îµ¤¾ÝÂæ¤Î¥µ¥¯¥é¤â³«²Ö´Ö¶á¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹26Æü(¿å)¤â¤Û¤Ü²÷À²¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤²«º½¤¬Éº¤¤¡¢·Ê¿§¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¯²â¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¨Àá³°¤ì¤Î¹â²¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éµ¤²¹¤Ï2·å¡¢ÆüÃæ¤Ï25ÅÙÄ¶¤Î½ê¤âÂ¿¤¯¡¢¹À¥¤Ï27ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤è¤ê¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô»¶¤¹¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²«º½¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Î¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ°²½¤Ë°ú¤Â³¤½½Ê¬¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
27Æü(ÌÚ)¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¤ÇÅ·µ¤¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¡¢»þÀÞ¶¯¤¤±«¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯¤¤É÷¤äÍë¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¡£¶âÍËÆü¤â¡¢¤Þ¤À¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±«¤ò¶¤ËËÌÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ëµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï2·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Þ¤Çµ¨Àá¤Ï²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¡Ä¤Þ¤À¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤Ê¤É¤Ï³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î »³ËÜ¾º¼£¡Ë