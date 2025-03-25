£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

»³¸ý»Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¡ÖºíÎ®¶¸¸À¡×¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ëÊÆËÜÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¸©¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Â¼²¬ÃÎ»ö¤«¤éÇ§Äê½ñ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¡Ê25Æü¡ËÉÕ¤±¤Ç¸©¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡ÖºíÎ®¶¸¸À¡×¤ÎÊÝ»ý¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆËÜÂÀÏº¤µ¤ó43ºÐ¤Ç¤¹¡£

»³¸ýºíÎ®¶¸¸À¤Ï¡¢»³¸ý»Ô¤Ç¤ª¤è¤½140Ç¯´Ö¡¢»ÔÌ±¤Î¼ê¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¹¡£

ÊÆËÜ¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¤¯Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¤ÎÊÆËÜÊ¸ÌÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢3ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÊÝÂ¸²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¡¢7ºÐ¤Ç½éÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

40Ç¯¤ËµÚ¤Ö·ÝÎò¤Ë²Ã¤¨¡¢²­Æì¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¸ø±é¡¢ÃóÆüÂç»È¤¬¸©Æâ¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤ÎÈäÏª¤Ê¤ÉÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ÏÉý¹­¤¯¡¢¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¶¸¸À¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤Ê¤ÉÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÊÆËÜÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇ½¡¦¶¸¸À¤ÏÆüËÜ¤ÎºÇ¤â¸Å¤¤·ÝÇ½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»³¸ý¤Ï¤¹¤´¤¯À¹¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

ÊÆËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºíÎ®¶¸¸À¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÃÎ»ö¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£