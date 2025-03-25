±Æ»³Í¥²Â¡¡ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½VS¥µ¥¦¥¸Àï¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè8Àï¡¡ÆüËÜ¡Ý¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯3·î25Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¡Ê23¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£Æ±Æü¤ÎÆüËÜVS¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
¡¡±Æ»³¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡ÖËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Î»î¹ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤â½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤ÆÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Æâ¤Î¡ÈÁè¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1ÏÈ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½Á´ÂÎ¤ÎÀï¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¡ÈÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£