ÈïºÒÁ°¤«¤éÍøÍÑµÒ1Æü1¿Í°Ê²¼ Å´Æ»¤ÇÉüµì¤ÎJRÈî»§Àþ3±ØÇÑ»ß¤Ç¹ç°Õ
·§ËÜ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿JRÈî»§Àþ¤ÎÈ¬Âå～¿ÍµÈ¤ÎÉüµì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÈÃÏ¸µ¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬À¥¸ÍÀÐ¡¢³¤Ï©¡¢ÆáÎÉ¸ý¤Î3¤Ä¤Î±Ø¤òÇÑ»ß¤¹¤ë°Æ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÈÃÏ¸µ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Çºî¤ëJRÈî»§ÀþºÆÀ¸¶¨µÄ²ñ¤Ï¿ÍµÈ»Ô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Å´Æ»¤Ç¤ÎÉüµì¤ÇJR¶å½£¤È´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿È¬Âå～¿ÍµÈ¤Î±Ø¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈïºÒÁ°¤ÎÍøÍÑµÒ¿ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â1Æü1¿Í°Ê²¼¤ÎÈ¬Âå»Ô¤ÎÀ¥¸ÍÀÐ±Ø¡¢°²ËÌÄ®¤Î³¤Ï©±Ø¡¢µåËáÂ¼¤ÎÆáÎÉ¸ý±Ø¤Î3¤Ä¤Î±Ø¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ¸©¡¦µµºêÄ¾Î´ÉûÃÎ»ö
¡ÖµòÅÀÀ¤ÈÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÍøÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±Ø¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë»ÔÄ®Â¼¤Ï¡£
¢£µåËáÂ¼¡¦¾¾Ã«¹À°ìÂ¼Ä¹
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¤ä¤Ï¤êÈî»§Àþ¤ÎÉüµì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£È¬Âå»Ô¡¦ÃæÂ¼ÇîÀ¸»ÔÄ¹
¡ÖJR¡¢¸©¤È¡¢È¬Âå»Ô¤â´Þ¤áÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
·§ËÜ¸©¤Ï3¤Ä¤Î±Ø¤ÎÇÑ»ß¤òJR¶å½£¤ËÅÁ¤¨¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£