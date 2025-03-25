¡Ö²Ð¤ÎÀª¤¤¤¹¤´¤¤¤«¤é¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¡×2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¡ÄÊì¿Æ¤ÈÌ¼¤Ï°Õ¼±¤¢¤ê¡¢Ä¹ÃËÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤â¡È80ÂåÉã¿Æ¡É¤ò°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡Êü²Ð¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»ÎÊÌ»Ô
25ÆüÄ«¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»ÎÊÌ»Ô¤Î½»Âð¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Áë¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹·ã¤·¤¤±ê¡£
ÇËÎö²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢²¿¤«¤¬Êø¤ì¤ë²»¤â¡£
¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿²Ð¤Î¼ê¡£
¿¿¤Ã¹õ¤Ê±ì¤È¤È¤â¤Ë±ê¤¬²È¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÀª¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¡£´í¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ç¤Ï4¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ÈÌ¼¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1³¬¤Î¿²¼¼¤«¤é80Âå¤ÎÉã¿Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤ÎÊÉ¤Ï¾Æ¤±¾Ç¤²¡¢È¯À¸¤«¤é2»þ´Ö°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤â±ì¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¤Ï¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¡£
°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÅôÌý¤Î¥¿¥ó¥¯¤¬¾Æ¤±¤¿¼¼Æâ¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êü²Ð¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£