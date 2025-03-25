[3.25 W杯アジア最終予選グループC第8節](埼玉)

※19:35開始

主審:アフマド・アルアリ

副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 2 菅原由勢

DF 3 高井幸大

DF 4 板倉滉

DF 21 伊藤洋輝

MF 6 遠藤航

MF 13 中村敬斗

MF 17 田中碧

MF 15 鎌田大地

MF 20 久保建英

FW 11 前田大然

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 谷晃生

DF 5 関根大輝

DF 16 中山雄太

DF 22 瀬古歩夢

MF 7 藤田譲瑠チマ

MF 8 南野拓実

MF 10 堂安律

MF 14 伊東純也

MF 19 旗手怜央

FW 9 古橋亨梧

FW 18 町野修斗

監督

森保一

[サウジアラビア]

先発

GK 1 ナワフ・アルアキディ

DF 2 ムハンナド・アルシャンキティ

DF 4 アリ・ラジャミ

DF 5 ジェハド・ティクリ

DF 13 ナワフ・ブワシュル

DF 17 ハッサン・アルタンバクティ

MF 7 ムサブ・アルジュワイル

MF 16 ファイサル・アルガムディ

FW 8 マルワン・アルサハフィ

FW 9 フェラス・アルブライカン

FW 10 サレム・アルドサリ

控え

GK 21 ハメド・ユセフ

GK 22 アフメド・アルカサル

DF 3 サード・アルモサ

DF 12 アリ・マジュラシ

MF 6 ナセル・アルドサリ

MF 18 ムハンナド・アルサード

MF 19 トゥルキ・アルアンマル

MF 23 ジヤド・アルジョハニ

FW 11 アブドゥラ・アルハムダン

FW 14 アフメド・アルガムディ

FW 15 アイマン・ヤハヤ

FW 20 アブドゥラ・アルサレム

監督

エルベ・ルナール