日本vsサウジアラビア スタメン発表
[3.25 W杯アジア最終予選グループC第8節](埼玉)
※19:35開始
主審:アフマド・アルアリ
副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 3 高井幸大
DF 4 板倉滉
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 遠藤航
MF 13 中村敬斗
MF 17 田中碧
MF 15 鎌田大地
MF 20 久保建英
FW 11 前田大然
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 5 関根大輝
DF 16 中山雄太
DF 22 瀬古歩夢
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 14 伊東純也
MF 19 旗手怜央
FW 9 古橋亨梧
FW 18 町野修斗
監督
森保一
[サウジアラビア]
先発
GK 1 ナワフ・アルアキディ
DF 2 ムハンナド・アルシャンキティ
DF 4 アリ・ラジャミ
DF 5 ジェハド・ティクリ
DF 13 ナワフ・ブワシュル
DF 17 ハッサン・アルタンバクティ
MF 7 ムサブ・アルジュワイル
MF 16 ファイサル・アルガムディ
FW 8 マルワン・アルサハフィ
FW 9 フェラス・アルブライカン
FW 10 サレム・アルドサリ
控え
GK 21 ハメド・ユセフ
GK 22 アフメド・アルカサル
DF 3 サード・アルモサ
DF 12 アリ・マジュラシ
MF 6 ナセル・アルドサリ
MF 18 ムハンナド・アルサード
MF 19 トゥルキ・アルアンマル
MF 23 ジヤド・アルジョハニ
FW 11 アブドゥラ・アルハムダン
FW 14 アフメド・アルガムディ
FW 15 アイマン・ヤハヤ
FW 20 アブドゥラ・アルサレム
監督
エルベ・ルナール
※19:35開始
主審:アフマド・アルアリ
副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 3 高井幸大
DF 4 板倉滉
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 遠藤航
MF 13 中村敬斗
MF 17 田中碧
MF 15 鎌田大地
MF 20 久保建英
FW 11 前田大然
控え
GK 12 大迫敬介
DF 5 関根大輝
DF 16 中山雄太
DF 22 瀬古歩夢
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 14 伊東純也
MF 19 旗手怜央
FW 9 古橋亨梧
FW 18 町野修斗
監督
森保一
[サウジアラビア]
先発
GK 1 ナワフ・アルアキディ
DF 2 ムハンナド・アルシャンキティ
DF 4 アリ・ラジャミ
DF 5 ジェハド・ティクリ
DF 13 ナワフ・ブワシュル
DF 17 ハッサン・アルタンバクティ
MF 7 ムサブ・アルジュワイル
MF 16 ファイサル・アルガムディ
FW 8 マルワン・アルサハフィ
FW 9 フェラス・アルブライカン
FW 10 サレム・アルドサリ
控え
GK 21 ハメド・ユセフ
GK 22 アフメド・アルカサル
DF 3 サード・アルモサ
DF 12 アリ・マジュラシ
MF 6 ナセル・アルドサリ
MF 18 ムハンナド・アルサード
MF 19 トゥルキ・アルアンマル
MF 23 ジヤド・アルジョハニ
FW 11 アブドゥラ・アルハムダン
FW 14 アフメド・アルガムディ
FW 15 アイマン・ヤハヤ
FW 20 アブドゥラ・アルサレム
監督
エルベ・ルナール