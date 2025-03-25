»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¸µÉôÄ¹¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô
¡¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ç¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎÌ¤¸øÉ½¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë³ô¼è°ú¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï25Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¾Ú·ôÂå¹Ô±Ä¶ÈÂè2Éô¤ÎÊÒ»³È¥¡¦¸µÉôÄ¹¡Ê55¡Ë=Ä¨²ü²ò¸Û=¤ò¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¡Ë¤Îºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃÁÜÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÒ»³¡¦¸µÉôÄ¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¾Ú·ôÂå¹Ô±Ä¶ÈÂè2Éô¤Ç¼¡Ä¹¤äÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿2022Ç¯12·î¤«¤é24Ç¯8·î¡¢¶ÈÌ³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¾ðÊó¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë3ÌÃÊÁ¤Î2Ëü5900³ô¤ò·×Ìó3210Ëü±ß¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×Ìó2900Ëü±ß¤ÎÍøÆÀ¤òÆÀ¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÌî´Ö¤¢¤êÍÕ¡Ë