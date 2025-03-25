¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡ÙºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Û¤Ü¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î ¡È¿Íµ¤½÷Í¥¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ã¤«¤ê¡ÄÀ¸ÅÌÌò29Ì¾ ¡ÈÂç½êÂÓ¡É ¤æ¤¨¤Î¡Ö¸«¤»¾ì¤Ê¤µ¤¹¤®¡×ÌäÂê
¡¡3·î23Æü¡¢¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶µ°é¸½¾ì¤ÎÌäÂê¤ò±Ô¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢À¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ ¡È¿Íµ¤½÷Í¥¡É ¤Î½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£ºî¤Ï¡¢¾¾ºä¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅìÂçÂ´¤ÎÊ¸²Ê¾Ê¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¡¦¸æ¾å¹§¤¬¡¢ÇÉ¸¯Àè¤Î»äÎ©¹â¹»¡ØÎÙÆÁ³Ø±¡¡Ù¤Ç¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÈÆüËÜ¶µ°é¤ÎÇË²õ¡É ¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¸æ¾å¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÎÙÆÁ³Ø±¡¤È²â¤¬´Ø¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÌþÃå¤òË½¤¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸æ¾å¤¬Ã´Ç¤¤òÌ³¤á¤¿3Ç¯2ÁÈ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Î²È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤µ¤ó¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¦·¦ÄÍ°¦Î®¤µ¤ó¡¢¸µÆü¸þºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤¯À¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µHKT48¡¦Ìð¿áÆà»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢SNS¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ìð¿á±é¤¸¤ëÀ²»³Æà½ï¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹°ì¤ÎÍÛµ¤¤Ê¿Íµ¤¼Ô¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£³èÈ¯¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ìð¿á¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤«¤é¤à¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ¤é¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬À¸À®AI¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸æ¾å¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¨¡¢¾Ð¤¦¤È²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¤Þ¤¿Âè4ÏÃ¤ÇÊ¸²½º×¤Î½Ð¤·Êª¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢À²»³¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡© ²¿ÅÙ¤«Ê¹¤«¤ì¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¤â¤ÊÈ¯¸À¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤â¡¢¶µ¼¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÌð¿á¤Î»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï³§Ìµ¡£ºÇ½ª²óÌÜÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ´¶È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ò»£¤ë¤È¤¤ÏÌÜ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤ËËè²óÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¾å¡¢³Ø¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸²Ê¾Ê¤Ç¤âÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸«¤»¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£X¤Ç¤Ï¡¢Ìð¿á¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¸æ¾åÀèÀ¸¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÀ¤À¤±ÉÔËþ¤À¡¡Æà»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¸«¤»¾ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡¢Ìð¿áÆà»Ò¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡Õ
¡Ô¸æ¾åÀèÀ¸ºÇ½ª²ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ìð¿áÆà»Ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¡¿¿¤óÃæ¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤ÎÀÊºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡Õ
¡Ô¸æ¾åÀèÀ¸¤ª¤â¤·¤í¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÍ£°ì»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬¶õµ¤¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¡Æà»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡¡À¸ÅÌÌò¤¬29Ì¾¤â¤¤¤ë ¡ÈÂç½êÂÓ¡É ¤Î¤¿¤á¡¢ 1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£