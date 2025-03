【週刊FLASH 4月8日号】 3月25日発売 価格:550円

【拡大画像へ】

光文社は「週刊FLASH 4月8日号」を本日3月25日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページはミスマガジン2024でファイナリストに選出された18歳の沢美沙樹さん。グラビア界注目の逸材が、初の表紙と巻頭ページを飾る。

表紙写真でもピンクのビキニカットでは、みずみずしさあふれながらも抜群のプロポーションを披露。ほかにも、ジャージを羽織ったティーンらしいカットから、木立の中で見せるアンニュイな横顔、ベッドルームでの大人びた顔まで、ひとつひとつの写真から、次世代のヒロインにふさわしい雰囲気が感じられる。

【沢美沙樹さん】

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【FLASHデジタル写真集「ティーンエイジ・ノスタルジア」】

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

フジテレビ系で放送されていた「オールナイトフジコ」でアイドルユニット「フジコーズ」として活躍していた上西萌々さんが「FLASH」に登場。ソロでグラビアに初挑戦する。6ページのグラビアでは好物にちなんだ「焼き芋デート」や桃色の水着に身を包んだカットなど、初々しさにあふれたページとなっている。

【上西萌々さん】

上西萌々(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

【FLASHデジタル写真集「二人のドラマが始まる日」】

上西萌々(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

「マッスルグラドル」の異名を持つ仲原ちえさんが「FLASH」に初登場。6ページにわたって圧倒的なプロポーションを披露する。2024年には「BEST BODY JAPAN」の日本大会のガールズクラス1位に輝いたキャリアを持ち、「2025年秋冬パリ・ファッション・ウィーク」にはモデルとしても出演。世界の舞台に立ち続けている。

【仲原ちえ】

仲原ちえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野雄

【FLASHデジタル写真集「Artistic Body」】

仲原ちえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野雄

【FLASHデジタル写真集「Healthy Style」】

仲原ちえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野雄

「制コレ22」で準グランプリに輝き、愛媛県が生んだ奇跡の美女と名高い松島かのんさん。同日発売のデジタル写真集から、オール未公開カットを4ページにわたって掲載している。この4月で19歳になる彼女の、あふれるフレッシュ感と美しいスレンダーボディを堪能できるグラビアとなっている。

【松島かのんさん】

松島かのん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎ヨシダショーヘイ

【FLASHデジタル写真集「気になるあの子」】

松島かのん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎ヨシダショーヘイ

愛くるしいルックスとマシュマロボディで人気を博しているグラビアアイドル西野夢菜さん。見た者誰もが吸い込まれるような色白の柔肌とFカップのプロポーションを惜しげもなく見せつけている。

【西野夢菜さん】

西野夢菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

【FLASHデジタル写真集「マシュマロの流儀」】

西野夢菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

(C)2025 Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.