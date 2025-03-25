¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅÁÅý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ªÃÎÍ÷Éð²È²°Éß¥Ç¥¸¥¿¥ë²òÀâ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
ÃÎÍ÷Éð²È²°Éß¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤ÈÆî¶å½£»Ô¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÃÎÍ÷Éð²È²°Éß¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÃÎÍ÷Éð²È²°Éß¤Î·Ê¿§¤ËCG±ÇÁü¤ò¹çÀ®¤·¤¿²òÀâ¡£AR¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¶å½£»Ô¤¬¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ1000Ëü±ß¤«¤±¤ÆÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Æî¶å½£»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¡¦ËÒÆâ¿¿Ìé¤µ¤ó)
¡Ö¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤ÅÁÅýÈþ¤ä¡¢Éð²È²°Éß·²¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ù¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡×
²òÀâ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÁ´Éô¤Ç8¤«½ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¢¡ª¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä²òÀâ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²òÀâ²»À¼¡Ë
¡ÖÃÓÀô¼°Äí±à¤Ï¡¢¿å¤Î²»¤È¤È¤â¤ËÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ï»³¿å¼°Äí±à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²òÀâ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Æî¶å½£»Ô¤Î¿¦°÷¤äÄí±à»öÌ³½ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼¢²ì¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë
¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÁ°ÃÎ¼±¤Ê¤·¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌÌÇò¤¤¡×
¡ÊÆî¶å½£»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¡¦ËÒÆâ¿¿Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂçÀÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÈþ¤ò¡¢ºÇ¿·¤ÎARµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÊÃÎÍ÷Éð²È²°Éß¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
Ç¯´Ö¤ª¤è¤½10Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÃÎÍ÷Éð²È²°Éß¡£Æî¶å½£»Ô¤Ï¡¢Íè·îÃæ¤Ë¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÆ±¤¸AR¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£