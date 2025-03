¡ÖF200¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼·Ï¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡¼ïÅ¸¼¨¤â¡ªÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡ÖYADEA¡×½ÐÅ¸

ハセガワモビリティは、新型バイクの見本市「第52回東京モーターサイクルショー(会場:東京ビッグサイト東1・2・3・8ホール)」に出展します。

第52回東京モーターサイクルショー

期間: 2025年3月28日(金)〜30日(日) 3日間

場所: 東京ビッグサイト 東3ホール YADEAブース

ハセガワモビリティは、新型バイクの見本市「第52回東京モーターサイクルショー(会場:東京ビッグサイト東1・2・3・8ホール)」に出展。

EICMAで発表した海外最新機種「K2」「K5」のスポーツ系電動バイクから、「F200」のスクーター系など日本では見る機会の少ない貴重な機種を展示します。

◆YADEAとは

電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。

電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売し、常に「億万人に美しい旅行を楽しんでもらう」という企業使命と「全世界のユーザーにサービスを提供し世界クラスの企業になる」という企業ミッションのもと、世界をリードする電動二輪モビリティブランドです。

7年連続(2017年〜2023年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。

累計販売台数は、1億台を突破。

(2024年時点)

◆中国でのYADEAショップ店舗数は約40,000店

街中いたる場所にあるのがYADEAショップ。

販売はもちろん修理・メンテナンスを日常的に行える身近な存在として店舗を構えています。

また走行時に何かあった際は、近くのYADEAショップから30分以内に駆け付け機体の修理対応などを行っています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「F200」のスクーター系など日本では見る機会の少ない機種展示も!第52回東京モーターサイクルショー「YADEA」出展 appeared first on Dtimes.