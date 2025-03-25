¡ÖF200¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼·Ï¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡¼ïÅ¸¼¨¤â¡ªÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡ÖYADEA¡×½ÐÅ¸
¥Ï¥»¥¬¥ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¿··¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¸«ËÜ»Ô¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼(²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì1¡¦2¡¦3¡¦8¥Û¡¼¥ë)¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Âè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¡Á30Æü(Æü) 3Æü´Ö
¾ì½ê¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Åì3¥Û¡¼¥ë YADEA¥Ö¡¼¥¹
¥Ï¥»¥¬¥ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¿··¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¸«ËÜ»Ô¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼(²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì1¡¦2¡¦3¡¦8¥Û¡¼¥ë)¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£
EICMA¤ÇÈ¯É½¤·¤¿³¤³°ºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖK2¡×¡ÖK5¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÏÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¡¢¡ÖF200¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼·Ï¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡¼ï¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡YADEA¤È¤Ï
ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹á¹Á¾å¾ì´ë¶È(01585)¡£
ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡¦ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡¦ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ¤ËÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÈÎÇä¤·¡¢¾ï¤Ë¡Ö²¯Ëü¿Í¤ËÈþ¤·¤¤Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÈÌ¿¤È¡ÖÁ´À¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅÅÆ°ÆóÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
7Ç¯Ï¢Â³(2017Ç¯¡Á2023Ç¯)ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬À¤³¦°ì¤ÈÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢1²¯Âæ¤òÆÍÇË¡£
(2024Ç¯»þÅÀ)
¢¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎYADEA¥·¥ç¥Ã¥×Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÌó40,000Å¹
³¹Ãæ¤¤¤¿¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬YADEA¥·¥ç¥Ã¥×¡£
ÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½¤Íý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Áö¹Ô»þ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎYADEA¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é30Ê¬°ÊÆâ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±µ¡ÂÎ¤Î½¤ÍýÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡ÖF200¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼·Ï¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡¼ïÅ¸¼¨¤â¡ªÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡ÖYADEA¡×½ÐÅ¸ appeared first on Dtimes.