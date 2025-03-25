ºâ»ºÀ¶»»¡¢ÀÇÀ©Í¥¶øÁÓ¼º¤â¡¡²ò»¶¤Ç³èÆ°ÉÔÆ©ÌÀ²½¤Ë·üÇ°
¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀ¶»»¿Í¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÀÇÀ©Í¥¶ø¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À²ò»¶Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¤è¤¦¤ËÇ¤°Õ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤¬Â¸Â³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢³èÆ°¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ï2023Ç¯11·î¡¢¸¥¶âÈï³²¤ÎÁÊ¤¨¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êä½þ¤Î¸¶»ñ¤È¤·¤ÆºÇÂç100²¯±ß¤ò¹ñ¤Ë¶¡Â÷¤¹¤ë°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢À©ÅÙÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤Ê¤¯Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò»¶Ì¿Îá¤Ë½¡¶µ³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÎÄêÁ°¤Îºâ»º½èÊ¬¤ÏË¡Î§¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºâ»º¤¬´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ï¡¢²ò»¶Ì¿Îá¸å¤â¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤Ê¤É¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£»ñ»º¤äÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¿®¼Ô¤ä¼Â¼ÁÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¸²½Ä£½¡Ì³²Ý¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ò»¶¸å¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤¬ÃÏ²¼¤ËÀø¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸¥¶âÈï³²¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´í¤Ö¤ó¤À¡£