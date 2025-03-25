¥í¥Ã¥Æ¤¬17°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤Î²÷¾¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸×¤ò´°Éõ¥ê¥ì¡¼¡Ä25Æü¤Î¥Ñ2·³Àï
Í±òÄ¾µ±¤Î1¹æ2¥é¥ó¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£4²ó¤ÏºÆ¤Ó3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢4²ó61µå2°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï4²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¼ãÎÓ¹¸¹°ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¡¢ÃæÅçÂîÌéÆâÌî¼ê¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¡£7²ó¤Ë¤ÏÍ±òÄ¾µ±ÆâÌî¼ê¤¬1¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡5²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¤Ï¡¢»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¡¦¥Ë¥¡¼¥¿³°Ìî¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤ò1¿Í¤âµö¤µ¤Ê¤¤Åêµå¡£8²ó¤Ë¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢À¶µÜ¸×Â¿Ï¯Åê¼ê¤¬2¤Ä¤Î»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¡¢Ë½Åê¤Ç1ÅÀ¤òµö¤¹¡£Ä¾¸å¤Ë¤â»Íµå¤ÇºÆ¤ÓÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¤âË½Åê¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢4-3¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤Î¸ÅÎÓÅê¼ê¤Ï4²ó59µå3°ÂÂÇ1»Íµå4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£ÂÇÀþ¤Ï»³åÑ½¨ÆâÌî¼ê¤¬¸ø¼°Àï½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö3¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¢º£µ¨ËÜµòÃÏ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¤¬17°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï´°Éõ¥ê¥ì¡¼
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç³ÚÅ·¤Ë11-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÏÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¾®¿¹¹ÒÂçÏºÆâÌî¼ê¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÌîÁª¤Ç3ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡¢µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5²óÎ¢¤Ë¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥ºÍþ³¤¥¸¥å¥ß¥ëÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1¼ºÅÀ¡£5²ó4°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢µÜºêÎµÀ®ÆâÌî¼ê¤Èº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î6²ó¤Ë¤Ï»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¤ÈÃÓÅÄÍèæÆÆâÌî¼ê¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¡£7²óÉ½¤Ë¤âÃãÃ«·òÂÀÆâÌî¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¡¢7-2¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤ÏµÜºê¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¿¢ÅÄ¾ÂÀÊá¼ê¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ù¥ó¡¦¥¢¥»¥Ù¥É³°Ìî¼ê¤âÂ³¤3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£9²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢·×17°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤Ë¡£·ÑÅê¤Ï6²ó¤«¤éÀ¾Â¼Å·ÍµÅê¼ê¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡¢ºäËÜ¸÷»ÎÏºÅê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢9²óÎ¢¤ÏÈ¬ÌÚÉËÅê¼ê¤¬Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÜºê¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£»³¸ý¡¢¥¢¥»¥Ù¥É¤â3°ÂÂÇ¡¢»³ËÜ¤Ï2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢¤¬5²ó2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿³ÚÅ·¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬4²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ2»Í»àµå2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¼ºÅÀ¤¬Â³¤¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¾®¿¹¤¬»°ÎÝÂÇ¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Ç2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Çºå¿À¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶Åê¼ê¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£4²ó¤Ë¤Ï2»à¤«¤é»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤Î¹¥ÊÖµå¤Ë¤è¤ê¼ºÅÀ¤òÁË»ß¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤Ï4²ó4°ÂÂÇ¡¢2»Íµå3Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï4²ó¡¢À¾Àî¤¬»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢1»à¤«¤éÇþÃ«Í´²ð³°Ìî¼ê¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£µß±ç¿Ø¤ÏÇî»ÖÅê¼ê¤¬5²óÉ½¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢6²óÉ½¤Ï»³ÅÄ½¤µÁÅê¼ê¤¬ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤âÅì¾¾²÷À¬Åê¼ê¡¢ÀîÀ¥·øÅÍÅê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¤¬ÍÞ¤¨¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï×¢²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¡¢À¾Àî¤¬2°ÂÂÇ¡¢ÇþÃ«¤¬¸ø¼°Àï½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë