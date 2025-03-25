¡Úñññð¤Îµ³»Î 2025¡Û 3·î21Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§363,000±ß ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¤¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§22,000±ß

¡¡¸¬¿®¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖART OF WAR¡×¤è¤êÉü¹ï¥¹¥¿¥Á¥åー¡Öñññð¤Îµ³»Î 2025¡×¤ò3·î21Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï363,000±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öñññð¤Îµ³»Î¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£2015Ç¯¤Ë¡Öñññð¤Îµ³»Î 2015¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢º£²ó2025Ç¯ÈÇ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºÌ¿§¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉü¹ï¡£

¡¡¡Öñññð¤Îµ³»Î 2015¡×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¥Àー¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÎºÌ¿§¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥Õ¥©¥ÈÂæºÂ¤Ë¤ÆÇò¹üºÌ¿§¥â¥Ç¥ë¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£

¡¡ÍªÁ³¤ÈÎ©¤Á¹½¤¨¤ëñññð¤Îµ³»Î¤Î¼ê¹Ã¤ä¼ó²ó¤ê¡¢Â­¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥é¥Ã¥¯¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢Ê£»¨¤ÊÉ½¸½¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½â¤ÎÃæ¿´¤«¤éÊü¼Í¾õ¤Ë¹­¤¬¤ë¥¯¥é¥Ã¥¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶ËºÙÉ®¤Ç1ËÜ1ËÜ¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤­¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢½â¤ÎºÌ¿§¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¸÷¤ÎÈ¿¼Í¶ñ¹ç¡¦³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥¢¥¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤êÌÜ¤ËÎÏ¤ò½É¤·¤¿°õ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î25Æü¸½ºß¤Î¿ôÎÌ¤Ï»Ä¤ê16ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)Kentarou Miura (studio GAGA)/ Hakusensha
(C)KENSHIN Co,,Ltd. / ART OF WAR(R)