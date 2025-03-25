¥Ñ¥Ñ¤Î¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¾®2Ì¼¤Ë7800¤¤¤¤¤Í¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿´¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Å·»È¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥Ý(@kepo_05110201)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¥±¥Ý¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®2Ì¼¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÌ¼¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¼êºî¤êÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£2»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¡¦¥±¥Ý(@kepo_05110201)¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¾®2Ì¼¤Ë¡Öº£Æü¤Î¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÇã¤Ã¤¿¤Î¤ò¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤À¤±¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡©
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¡ªÉáÃÊ¤«¤é¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥Ý¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¿©»ö¤ò½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤Ë¡¢¾®2Ì¼¤¬¤«¤±¤¿Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ
¤Ç¤¤ì¤Ð¼êºî¤êÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¾®2Ì¼¡Ö¥Ñ¥Ñº£Æü¤Î¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡©
»ä¡Ö¤¢¤¢¤½¤ì¤Í¡ÄË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÇã¤Ã¤¿¤Î¤ò¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤À¤±¡Ä
Ì¼¡Ö¤½¤Ã¤«¡ª»ä¤¬¹¥¤¤ÊÊª¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·Ë»¤·¤¤Ãæ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´ò¤·¤¤😊
·¯¤ÏÅ·»È¤Ç¤¹¤«¡©
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¡ªÉáÃÊ¤«¤é¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥Ý¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¼êºî¤ê¤Ç¤â¤Ã¤È´î¤Ð¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡×¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä¼þ¤ê¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥Ý¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¸¤ó¤ï¤ê¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë