¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½é¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡¡¡Ö¥·¥ã¥É¥Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹¡×¸ø¼°¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå
¡¡Cygames¤Ï¡¢ÂÐÀï·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー ¥É¥²ー¥à¡ØShadowverse¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥ã¥É¥Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹¡×¤ò3·î23Æü¤Ë¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ6·î17Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¥Û¥«ー¥É¥² ー¥à¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¡Ë¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡ª¡¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥ã¥É¥Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹¡×²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ÖShadowverse ºÇ¶¯¥Áー¥à·èÄêÀï powered by RAGE¡×¤ä ¡ÖShadowverse University League 24-25¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ä¤ë¤ª¤«¡Ê¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡Ë¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ÖRAGE THE ¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÆü¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥Ðー¥¹¡Ù¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥ì¥Ýー¥È¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡ÙÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ
¡¡¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶¤Î1³¬¤Ç¡¢¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÁáÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬À¤³¦ºÇÂ®¤Ç¤Î»îÍ·µ¡²ñ¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤ÎÀ°Íý·ô¤òµá¤á¤ÆÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤òºî¤ê¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ½ªÎ»¤·¤¿¡£Àè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥é¥¹¡¢¥Í¥á¥·¥¹¥¯¥é¥¹¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò»È¤Ã¤¿¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¤Î»îÍ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»îÍ·¸å¤â²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¡È¿·¤¿¤Ê¥·¥ã¥É¥Ð¡É¤Î¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢ Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¢£yunocy¡õ¥·¥¹¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー»£±Æ²ñ
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢yunocy¤È¥·¥¹¥ë¤Ë¤è¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£yunocy¤Ï¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥É¥é¥¤¥Ä¥§ー¥ó¡×¤ËÊ±¤·¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥ë¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡á¥Þ¥ê¥¹¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î Èþ¤·¤¤ºÆ¸½ÅÙ¤Ë²ñ¾ì¤Ï°ìÁØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£Í¥¾¡¾Þ¶â1,500Ëü±ß¡ÖShadowverse ºÇ¶¯¥Áー¥à·èÄêÀï powered by RAGE¡×¤Î²¦¼Ô¤¬·èÄê¡ª
¡¡¡ÖShadowverse ºÇ¶¯¥Áー¥à·èÄêÀï powered by RAGE¡×¤Ï¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤Î3¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥àÀïÂç²ñ¡£Á´¹ñ¼çÍ×5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÍ½Áª¤ÈRAGE¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¡¦¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬ ¤Ã¤¿2¥Áー¥à¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1,500Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢7·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¥Ñ¥ó¹©¾ì¡×¤È¡¢11·î¤ÎÀéÍÕÍ½Áª¤Ç Í¥¾¡¤·¤¿¡ÖJugenDream¡×¡£»î¹ç¤ÏÀèÀ©¤òµö¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¥Ñ¥ó¹©¾ì¡×¤¬¸µAXIZÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2Àï¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢µÕÅ¾¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤ËÄºÅÀ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¥Ñ¥ó¹©¾ì¡×¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â1,500Ëü±ß¤ÈÉû¾Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë PC ¤ò³ÍÆÀ¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¥êー¥Àー¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÁª¼ê¤Ï¡ÖRAGE Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï³ÍÆÀ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡× ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£¡ÖShadowverse University League 24-25¡×¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡ª
¡¡¡ÖShadowverse University League¡×¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤Î¥á¥ó¥Ðー3～6Ì¾¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥µー¥¯¥ëÂÐ¹³¤ÇÀï¤¦¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤Î³ØÀ¸Âç²ñ¡£1st Season¤È2nd Season¤Ë»²²Ã¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¥Áー¥à¤ÎÃæ¤«¤é¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÂçÆ±Âç³Ø¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤¬Ç¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎºÂ¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â200Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤Æ¡ÖGRAND FINALS¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤ÇòÇ®¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢2-1¤Ç·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤¬Í¥¾¡ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿4ÀïÌÜ¤Ïº£²ó¤Ç GRAND FINALS ½Ð¾ì¤¬3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëshu-catÁª¼ê¤¬ÎäÀÅ¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¤ß¤»¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤¬¡ÖShadowverse University League¡×ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥êー¥Àー¤ÎcalcÁª¼ê¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î GRAND FINALS¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·è¾¡¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÌÚÂ¼Í£¿Í»á¤¬¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡ª
¡¡¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌÚÂ¼Í£¿Í»á¤¬Ä¾ÀÜ²óÅú¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ÁÌä¡ªWorlds Beyond Q¡õA¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¿·Í×ÁÇ¡ÖÄ¶¿Ê²½¡×¤ä¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é PP¡×¤Î³«È¯¤Î·Ð°Þ¤äº£ºî¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ê¤É¡¢Î¢ÏÃ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é ¥æー¥¶ー¤Îµ¿Ìä¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥Æー¥¸Æâ¤Ç¤ÏRAGEÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÂçÍ§¿¿¸ã»á¤«¤é¡¢¡ÖRAGE Shadowverse¡×¤Î³«ºÅ¹½ÁÛ¤ä¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤Î¥×¥í¥êー¥°¡ÖRAGE Shadowverse Pro League¡×¤ò¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤Ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¤Ä¤ë¤ª¤«¡Ê¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡Ë¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ÖRAGE THE ¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡×
¡¡¿Íµ¤¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦¤Ä¤ë¤ª¤«¡Ê¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡Ë¼çºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ÖRAGE THE ¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡×¤¬³«ºÅ¤Ë¡£¤Ä¤ë¤ª¤«¡Ê¤«¤â¤Î¤Ï¤·¡Ë¤¬¾·½¸¤·¤¿7Ì¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ä¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥Ðー¥¹ ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ð¥È¥ë¡Ù¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥·¥êー¥º¤Ø¤Î°¦¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÂÐÀï¤ÏËÜºî¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½é¤Î¥¹¥Æー¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£Á´Ä¹39m¤ËµÚ¤Ö¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤ÎÇ¯É½¤¬¸ø³«¡ª
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«ºÅ¡£¥â¥Ë¥¿ー¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ã¥É¥ÐWB¡Ù¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¨ー¥¹¡×¤¬¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¤ª¤·¤¨¤Æ¥¨ー¥¹¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤Þ¤ÇÂÔµ¡Îó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ºÂçÀ¹¶·¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢2F¤Ç¤Ï9¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤È¤·¤¿¡Ø¥·¥ã¥É¥Ð¡Ù¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÁ´Ä¹39£í¤ÎÇ¯É½¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡ØShadowverse EVOLVE¡Ù¤ÎÂÐÀï¥³ー¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡ÊªÈÎ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê ¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÏÃë²á¤®¤Ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ÎÇÛÉÛ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë