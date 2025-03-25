¡Ö¶õ¤Ã¤Ý¤Çº²¤¬¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿µ®¸ø»Ò¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬¸ÅÁã¤Ë¸ÀµÚ¡ÖºÇÂç¤Î¸å²ù¤â¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤ÆËº¤ì¤æ¤¯¡×
µ®¸ø»Ò¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬¸ÅÁã¥ß¥é¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¡¢¥ß¥é¥óÅù¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É»á¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï1994Ç¯¥¢¥á¥ê¥«WÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡ØQS¡Ù¤ÇÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯ºßÀÒ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¤â¤¬¤¯¸ÅÁã¤Ë´Ø¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÂç¹õÃì¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Í¤¨¤ë¤è¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë°ã¤¦´¶À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢²¿¤¬Å¬ÀÚ¤«¤Ê¤ó¤ÆÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¡£ÇØÃæ¤òÃ¡¤«¤ì¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¤»Ò¡¢¸·¤·¤¯¤â°¦¾ð¿¼¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤¤»Ò¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ö¼ã¤±¤ì¤Ð¼ã¤¤¤Û¤É¡¢°ì´ÓÀ¤âÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¶ÛÄ¥¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤â²×¤Þ¤ì¤ë¡£ÂÐ½è¤·¤Ë¤¯¤¤Îà¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤À¤è¡×
¡Ö¥ß¥é¥Ë¥º¥à¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤«¡© ¤«¤Ä¤Æ¥ß¥é¥ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨A¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤òÀ©¤·¡¢Èà¤¬´´Éô»þÂå¤Î¥ß¥é¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥»¥ê¥¨A¤ò·Ç¤²¡¢CL¤â¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤ÇÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥ó¤ÏÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¾ðÇ®¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¸½ºß¤Î¥ß¥é¥Í¥Ã¥í¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Çº²¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤â¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ð¡¼¥É¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤â¤¦Ã¯¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤é¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤òÂà¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¸å²ù¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤â¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏËº¤ì¤æ¤¯¡×
º£²ó¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤Ð¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï30Æü¤Î¥»¥ê¥¨AÂè30Àá¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¡£CL½Ð¾ì¸¢¤Î³ÎÊÝ¤Ø¶¯Å¨¤«¤éÇòÀ±¤Ê¤ë¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¡¢¥ß¥é¥óÅù¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É»á¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï1994Ç¯¥¢¥á¥ê¥«WÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡ØQS¡Ù¤ÇÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯ºßÀÒ¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¤â¤¬¤¯¸ÅÁã¤Ë´Ø¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÂç¹õÃì¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤±¤ì¤Ð¼ã¤¤¤Û¤É¡¢°ì´ÓÀ¤âÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¶ÛÄ¥¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤â²×¤Þ¤ì¤ë¡£ÂÐ½è¤·¤Ë¤¯¤¤Îà¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤À¤è¡×
¡Ö¥ß¥é¥Ë¥º¥à¤¬¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤«¡© ¤«¤Ä¤Æ¥ß¥é¥ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥»¥ê¥¨A¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤òÀ©¤·¡¢Èà¤¬´´Éô»þÂå¤Î¥ß¥é¥ó¤ÏºÆ¤Ó¥»¥ê¥¨A¤ò·Ç¤²¡¢CL¤â¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤ÇÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥ó¤ÏÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¾ðÇ®¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¸½ºß¤Î¥ß¥é¥Í¥Ã¥í¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Çº²¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤â¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ð¡¼¥É¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤â¤¦Ã¯¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤é¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤òÂà¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¸å²ù¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤â¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏËº¤ì¤æ¤¯¡×
º£²ó¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤Ð¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï30Æü¤Î¥»¥ê¥¨AÂè30Àá¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¡£CL½Ð¾ì¸¢¤Î³ÎÊÝ¤Ø¶¯Å¨¤«¤éÇòÀ±¤Ê¤ë¤«¡£