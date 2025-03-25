ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ömimosa¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤Í¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ringochan_0626¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¤½¤Î»Ñ¤È¤Ï...

¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ösomeone I respect.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÉÍºê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼28¼þÇ¯µ­Ç°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ömimosa¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¡£È±·Á¤ä¥á¥¤¥¯¡¢¥Ý¡¼¥º¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÉÍºê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï...

ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ringochan_0626¤è¤ê¡Ë

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤«¤È¡×¡Ö¥­¥ì¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

 

 