¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬Ê¿À®¤Î²ÎÉ±¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤«¤È¡×
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¤½¤Î»Ñ¤È¤Ï...
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ösomeone I respect.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÉÍºê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼28¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ömimosa¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òºÆ¸½¡£È±·Á¤ä¥á¥¤¥¯¡¢¥Ý¡¼¥º¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍºê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤«¤È¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£