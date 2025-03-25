´ä¼ê¸©¤ËÂ³¤­°¦É²¡¦²¬»³¤Ç¤â»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£º£¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤â´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë½Õ¤ÏÎÓÌî²ÐºÒ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡ÚÂâ°÷¤ÎÊó¹ð¡Û
¡ÖÂÏÀÑÊª¤¬¸ü¤¯¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ã²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×

3·î25Æü¡¢Ä¹²¬»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛµÞ¾ÃËÉ±ç½õÂâ¤È¤·¤Æ2·î¤Ë´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ¤Î¸½¾ì¤Ç³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ââ°÷¤Ë¤è¤ëÊó¹ð²ñ¤Ç¤¹¡£

¡ÚÂâ°÷¤ÎÊó¹ð¡Û
¡ÖÉ½ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â­¤ÇÆ§¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¡×

¤³¤³¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÎÓ²ÐºÒ¤Î¾Ã²Ð¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£

´ä¼ê¸©¤ËÂ³¤¤¤Æ3·î23Æü¡¢²¬»³»Ô¤ä°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ç¤â»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿25Æü¤âÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»³ÎÓ²ÐºÒ¤Î¸½¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤¿Ââ°÷¤¬ÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ø¤ÎÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª

¡Ú¿·³ã¸©ÂçÂâ¡¡ÂçÃ«Î´¹¬ »Ø´øÂâÄ¹¡Û
¡Ö¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤¹¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤ËÇ³¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Ç¤­¤ì¤ÐÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤ÏÇ³¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡×

¸©Æâ¤ÇµîÇ¯È¯À¸¤·¤¿16·ï¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ¤Î¤¦¤Á¡¢13·ï¤¬4·î¤È5·î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë½Õ¤ÏÆÃ¤Ë²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£