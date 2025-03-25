¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢³°¿©Àè¤Ç¤ÎºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£³°¿©Àè¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ëº§µÇ°Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹·ÐÍ³¤Ç¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Èº£Ìë¤Ï¡¢¾Æ¤µû¤ÈÌ£Á¹½Á¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÞ¤ÊÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¡¢»ÙÅÙ¤·»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÃæ²Ú¤Î°ÉÍü¤µ¤ó¤Ø¥´¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Í¼¿©¤¬³°¿©¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Ãæ²ÚÎÁÍý¤Ç¤Ï°ûÃã¤ä¥ì¥¿¥¹ßÖÈÓ¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£¤Ã¤¿ÎÁÍý¤äºÊ¤ÎÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£